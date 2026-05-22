Kupa e Botës po afron - ndeshjet live më afër se kurrë me Apple Sports
Turneu më i madh i futbollit në planet është gati të fillojë, dhe Apple sapo është siguruar që rezultati të jetë gjithmonë afër njerëzve.
Apple Sports, aplikacioni falas për iPhone për rezultatet dhe statistikat në kohë reale, tani është i disponueshëm në më shumë se 170 vende dhe rajone.
Sipas njoftimit për shtyp , kjo përfshin më shumë se 90 tregje të reja të shtuara në një moment të vetëm.
Koha gjithashtu nuk është e rastësishme. Zgjerimi ndodh vetëm disa javë para se të fillojë Kupa Botërore FIFA 2026 në qershor, e cila do të zhvillohet në SHBA, Kanada dhe Meksikë.
Apple krijoi një sërë veçorish posaçërisht për të ndjekur turneun nga faza e grupeve deri në fishkëllimën e fundit.
Mund të eksploroni grupimet e Kupës së Botës dhe të personalizoni tabelën tuaj të rezultateve duke ndjekur të gjithë turneun ose vetëm ekipin tuaj kombëtar.
Nëse keni një iPhone dhe ju intereson sadopak Kupa e Botës, merrni Apple Sports dhe jeni gati për qershorin. /Telegrafi/