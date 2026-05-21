Funksioni 'Continue On' i Android 17 do t'ju lejojë të zhvendosni detyrat midis pajisjeve
Google bëri disa njoftime në ditën e parë të Google I/O 2026, dhe një prej tyre është "Continue On", i cili është një funksion i Android 17 që zhvilluesit e aplikacioneve mund ta zbatojnë për të siguruar vazhdimësi midis pajisjeve për përdoruesit e tyre.
Me fjalët e vetë Google, "Continue On u mundëson përdoruesve të fillojnë një aplikacion Android në një pajisje Android dhe më pas të kalojnë në një pajisje tjetër në ekosistemin e tyre Android, duke vazhduar udhëtimin e përdoruesit që kanë filluar", transmeton Telegrafi.
Me fjalë të thjeshta, nëse po punoni në një dokument në aplikacionin Google Docs në telefonin tuaj inteligjent Android, me Continue On, ju vazhdoni të njëjtën punë në një tablet Android në aplikacionin Google Docs, me kusht që të dy pajisjet të jenë të lidhura me të njëjtën llogari. Sugjerimi i kalimit do të shfaqet në shiritin e detyrave të tabletit.
Continue On funksionon në mënyrë dypalëshe, që do të thotë se çdo pajisje Android e mbështetur mund të dërgojë dhe të marrë aktivitete dhe detyra të aplikacionit. Megjithatë, në lançim, Continue On do të mbështesë vetëm kalimet nga pajisja celulare në tablet.
Continue On mbështet dy lloje transferimesh: transferimi nga aplikacioni në aplikacion dhe transferimi nga interneti.
Transferimi nga aplikacioni në aplikacion ju lejon të vazhdoni të përdorni një aplikacion në një tablet aty ku e keni lënë në një smartphone. Shembulli i Google Docs që përmendëm më sipër është një transferim nga aplikacioni në aplikacion.
Me transferimin nga interneti, aktiviteti dhe të dhënat tuaja nga aplikacioni në smartphone-in tuaj Android vazhdojnë në shfletuesin e parazgjedhur të internetit të tabletit tuaj dhe jo në vetë aplikacionin.
Për shembull, nëse po shkruani një email në aplikacionin Gmail në smartphone-in tuaj, me transferimin nga interneti, ju vazhdoni atë punë në një tablet në një shfletues interneti. Videoja më poshtë tregon se si funksionon kjo.
Continue On gjithashtu ka një sistem rezervë që funksionon kur preferohet transferimi nga aplikacioni në aplikacion, por pajisja marrëse (tableti) nuk e ka aplikacionin të instaluar në pajisjen dërguese (smartfon).
Në një skenar të tillë, detyra mund të hapet në shfletuesin e parazgjedhur të internetit të pajisjes marrëse për të siguruar vazhdimësi.
Continue On do të jetë i disponueshëm me kandidatin e versionit Android 17. /Telegrafi/