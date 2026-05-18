WhatsApp po teston funksionin View-Once që zhduket mesazhet në iOS
WhatsApp ka qenë duke testuar funksionin e zhdukjes së mesazheve View-Once në aplikacionin e tij Android që nga muaji i kaluar, dhe tani dëgjojmë se po testohet edhe në iOS.
Ky zbulim vjen nga njerëzit në WABetaInfo, të cilët e vunë re këtë funksion të zhdukjes së mesazheve View-Once në versionin beta 26.19.10.72 të WhatsApp për iOS, transmeton Telegrafi.
Kjo veçori mund të aktivizohet nëpërmjet opsionit "Pas leximit" në menunë Kohëmatësi i mesazheve Parazgjedhur > Kohëmatësi i mesazheve.
Në iOS, i lejon dërguesit të caktojë një kohëmatës mbrapsht për 5 minuta, 1 orë ose 2 orë, pas së cilës mesazhi/mesazhet që ata dërguan do të zhduken automatikisht nëse lexohen nga marrësi.
Nëse mesazhi mbetet i palexuar, ai do të zhduket automatikisht pas 24 orësh.
Në pajisjen e dërguesit, mesazhi do të fshihet automatikisht pas kohëzgjatjes së zgjedhur.
Për shembull, nëse dërgoni një mesazh në orën 10:05 të mëngjesit me kohëzgjatjen "Pas leximit" të vendosur në 5 minuta, ai do të zhduket automatikisht nga pajisja juaj në orën 10:05 të mëngjesit.
Nga ana e marrësit, nëse mesazhi lexohet në orën 10:10 të mëngjesit, ai do të zhduket automatikisht në orën 10:15 të mëngjesit.
Nëse mesazhi mbetet i palexuar, ai do të fshihet automatikisht nga pajisja e tyre në orën 10 të mëngjesit të ditës tjetër.
WABetaInfo raporton se kjo veçori është e disponueshme për disa përdorues beta të WhatsApp në iOS, por nuk është e qartë se kur saktësisht WhatsApp do ta publikojë atë publikisht si për përdoruesit e Android ashtu edhe për ata të iOS. /Telegrafi/