Spotify zëvendëson logon klasike me 'top diskoje' - ja çfarë po ndodh
Në rast se nuk e keni vënë re, transmetuesi muzikor Spotify ka ndryshuar së fundmi ikonën.
Ajo me të cilën ndoshta jeni të njohur tregonte tre vija të zeza të lakuara brenda një rrethi të gjelbër.
Ato vija të zeza përfaqësonin valët e radios dhe imazhi, i krijuar në vitin 2013, supozohej të përfaqësonte transmetimin dhe lidhjen e muzikës.
Shumë anëtarë të Spotify u habitën kur panë se ikona ishte ndryshuar në një top diskoje të gjelbër vezullues.
Por, ajo është vetëm e përkohshme dhe ndryshimi u bë vetëm për të festuar 20-vjetorin e transmetuesit.
Ikona e vjetër do të kthehet këtë javë që vjen, kështu që ata prej jush që e urrejnë ndryshimin tani mund të relaksohen.