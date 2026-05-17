Google zbulon pse po ofron vetëm 5 GB hapësirë falas në vend të 15 GB me disa llogari të reja në Gmail
Kohët e fundit pamë raportime nga përdorues që pretendonin se Google po ofron vetëm 5 GB hapësirë ruajtjeje falas me një llogari të re Gmail, në vend të 15 GB, por nëse ata do të shtonin numrin e tyre të telefonit në llogarinë e re, Google do të "zhbllokonte" 15 GB hapësirë ruajtjeje pa pagesë. Google ka zbuluar arsyen pas kësaj.
Në një deklaratë për Android Authority, një zëdhënës i Google tha se kompania po teston këtë ndryshim për ta ndihmuar atë të vazhdojë të ofrojë një "shërbim ruajtjeje me cilësi të lartë" për përdoruesit e saj.
"Ne po testojmë një politikë të re ruajtjeje për llogaritë e reja të krijuara në rajone të zgjedhura që do të na ndihmojë të vazhdojmë të ofrojmë një shërbim ruajtjeje me cilësi të lartë për përdoruesit tanë, duke i inkurajuar përdoruesit të përmirësojnë sigurinë e llogarisë së tyre dhe rikuperimin e të dhënave", tha Google.
Google nuk zbuloi emrin e rajoneve ku po teston këtë ndryshim, transmeton Telegrafi.
Sa i përket llogarive ekzistuese, ne besojmë se për sa kohë që përdoruesit kanë një numër telefoni të shtuar në llogarinë e tyre Google, ata do të vazhdojnë të gëzojnë 15 GB hapësirë ruajtjeje falas, të ndarë në Gmail, Google Drive dhe Google Photos.
Kjo për shkak se Google ka përditësuar faqen e saj të mbështetjes, e cila tani thotë "Çdo Llogari Google përfshin deri në 15 GB hapësirë ruajtjeje" në vend të "përfshin 15 GB hapësirë ruajtjeje". /Telegrafi/