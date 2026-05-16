Janë publikuar pamjet nga momenti i grabitjes së argjendarisë në Kamëz, ngjarje e ndodhur këtë të shtunë rreth orës 13:00.

Në video shihen dy autorët teksa dalin nga argjendaria me bizhuteritë e vjedhura në duar, ndërsa njëri prej tyre mban edhe armë.

Grabitësit largohen nga vendngjarja me motor dhe në kokë mbajnë skafandra për të mos u identifikuar.

Deri më tani, autorët nuk janë identifikuar, ndërsa nuk dihet ende vlera e bizhuterive të grabitura.

Policia ka ngritur pika kontrolli dhe po vijon punën për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe kapjen e autorëve./RTSH

