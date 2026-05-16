Stërvitje e përbashkët e ushtarëvë të Shqipërisë dhe Forcave Speciale të SHBA-së, NATO jep detaje
Një stërvitje e përbashkët e zhvilluan ushtarët e Shqipërisë dhe instruktorët e Forcave Speciale të SHBA-së, bëri të ditur NATO.
Në njoftim thuhet se stërvitja u fokusua në lëvizjen në terrene të vështira dhe neutralizimin e kërcënimeve në kushte reale.
Postimi:
Para misionit vjen stërvitja.
Para presionit vjen përgatitja
Përmes skenarëve sfidues, Forcat Speciale të Operacioneve të NATO-s forcojnë gatishmërinë, saktësinë dhe koordinimin e nevojshëm për të operuar në mjedisin kompleks të sigurisë së sotme.
Ministria e Mbrojtjes & Forcat e Armatosura të Shqipërisë- Forcat Speciale të Operacioneve të Shqipërisë stërviten krah për krah me instruktorë të Forcave Speciale të SHBA-së, duke u fokusuar në lëvizjen në terrene të vështira, operacionet me profil të ulët dhe neutralizimin e kërcënimeve në kushte reale.