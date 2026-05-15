Ylli i Real Madridit kërkon të largohet pasi u la jashtë Kupës së Botës
Eduardo Camavinga po kalon një nga momentet më të vështira të karrierës së tij te Real Madridi, pasi mbeti jashtë listës së përzgjedhur të Kombëtares së Francës për Kupën e Botës.
Vendimi i trajnerit Didier Deschamps ka tronditur jo vetëm opinionin sportiv në Francë dhe Spanjë, por edhe vetë mesfushorin francez, i cili tashmë po mendon seriozisht largimin nga Madridi gjatë afatit kalimtar të verës.
Sezoni i fundit ka qenë zhgënjyes për Camavingan, i cili nuk arriti të konsolidohej si titullar i padiskutueshëm te Real Madridi.
Performancat e tij kanë qenë të paqëndrueshme, ndërsa problemet kolektive dhe tensionet brenda skuadrës kanë ndikuar negativisht edhe në formën e tij personale.
Në shumë ndeshje, 23-vjeçari është parë larg nivelit që e bëri një nga talentet më premtuese të futbollit evropian që prej transferimit në “Santiago Bernabeu”.
Pavarësisht kritikave dhe sezonit të vështirë, lojtari deri vonë kishte shprehur dëshirën për të vazhduar te Real Madridi dhe besonte se mund ta rikthente formën e tij më të mirë.
Megjithatë, përjashtimi nga lista e Francës për Botërorin duket se ka ndryshuar gjithçka.
Sipas burimeve pranë lojtarit, Camavinga e konsideron vendimin e Deschamps si një sinjal të fortë se duhet të rikthejë vazhdimësinë dhe rolin protagonistik në nivel klubesh nëse dëshiron të jetë sërish pjesë e planeve të kombëtares franceze.
Pikërisht për këtë arsye, mesfushori ka nisur të shqyrtojë mundësinë e një transferimi në një skuadër ku mund të ketë më shumë minuta dhe stabilitet.
Interesimi për të mbetet i madh në Evropë, pasi shumë klube vazhdojnë ta vlerësojnë potencialin dhe cilësitë e tij, pavarësisht periudhës së vështirë që po kalon.
Edhe Real Madridi nuk e përjashton më mundësinë e një shitjeje, nëse në tavolinë mbërrin një ofertë e rëndësishme ekonomike.
Vera pritet të jetë vendimtare për të ardhmen e Camavingas. Ajo që deri pak javë më parë dukej si një histori afatgjatë me klubin madrilen, tani mund të marrë një drejtim krejt tjetër.
Për mesfushorin francez, kjo periudhë mund të shërbejë si moment reflektimi dhe një mundësi për të rilançuar karrierën në nivelin më të lartë. /Telegrafi/