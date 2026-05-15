Jose Mourinho mohon propozimin nga Real Madridi
Trajneri i Benficës, Jose Mourinho, ka konfirmuar se ka marrë një ofertë rinovimi nga klubi portugez, dhe në të njëjtën kohë, ka mohuar çdo ofertë nga Real Madridi në lidhje me pozicionin e trajnerit.
Mourinho ka qenë emri më i përfolur për të pasuar Alvaro Arbeloan në stolin e Real Madridit, por portugezi tashmë ka mohuar kontaktet me Los Blancos.
“Po, të mërkurën mora një ofertë për zgjatje të kontratës nga Benfica. Oferta iu dha agjentit tim, por nuk doja ta shihja, ta zbuloja ose ta merrja në konsideratë. Do ta bëj këtë vetëm nga e diela e tutje; do të thosha të dielën”, ka thënë fillimisht Mourinho.
“Sa i përket Real Madridit, ata kurrë nuk më thanë se kishin ndonjë ofertë për të më bërë. As presidenti dhe as dikush tjetër në një pozicion autoriteti. Por nëse do të më kishin thënë, do të kisha dhënë saktësisht të njëjtën përgjigje”.
“Java e ardhshme do të jetë e rëndësishme për mua, për të ardhmen time dhe gjithashtu për Benficën. Kur të mbarojë sezoni, Benfica duhet të fillojë të mendojë për tjetrin”.
“Por, sipas kontratës dhe marrëveshjes që nënshkrova me të mbërritur, kemi këtë periudhë prej disa ditësh për të parë se çfarë do të ndodhë dhe për të marrë një vendim”.
“Benfica është shumë më e madhe se unë; nuk ka krahasim. Është më e madhe se të gjithë, se çdo trajner, lojtar, president, se kushdo tjetër”.
“Prandaj, sa i përket situatës sime personale, nuk mendoj se ka ndonjë arsye për t'u shqetësuar, sepse klubi është më i madh se të gjithë dhe nuk ka nevojë të shqetësohemi nëse dikush largohet”, përfundoi trajneri portugez. /Telegrafi/