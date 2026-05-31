Investimet e Joan Laportës, një sukses i garantuar
Barcelona e ka nisur afatin kalimtar të verës me një goditje të madhe, duke zyrtarizuar transferimin e Anthony Gordon, i cili nënshkroi kontratë pesëvjeçare.
Sipas raportimeve, operacioni kap vlerën 70–80 milionë euro, plus rreth 10 milionë euro bonuse, duke e bërë atë investimin e parë të rëndësishëm financiar të katalanasve këtë verë – dhe ndoshta jo të fundit.
Përvoja e viteve të fundit tregon se Joan Laporta, që nga rikthimi i tij në vitin 2021, ka marrë shpesh vendimet e duhura kur bëhet fjalë për shpenzimin e parave në afatin kalimtar.
Që nga viti 2021, Barcelona ka nënshkruar me pesë lojtarë për mbi 45 milionë euro secilin dhe të gjithë kanë pasur rol kyç në projektin sportiv: Robert Lewandowski, Jules Koundé, Raphinha, Dani Olmo dhe Ferran Torres.
Në këtë listë mund të përfshihet edhe portieri Joan García, i cili gjithashtu përfaqësoi një investim të rëndësishëm, megjithëse me kosto më të ulët.
Ferran Torres dhe Lewandowski, dy goditje që u shpaguan
Investimi i parë i madh i Laportës në mandatin e tij të dytë ishte Ferran Torres, i transferuar më 28 dhjetor 2021 për rreth 55 milionë euro. Sulmuesi valencian ka kaluar shifrën e 200 ndeshjeve me fanellën blaugrana dhe ka shënuar mbi 60 gola, duke u shndërruar në një pjesë të rëndësishme të skuadrës.
Në verën e vitit 2022 mbërriti Robert Lewandowski nga Bayern Munich për 45 milionë euro. Ndikimi i tij ishte i menjëhershëm, në sezonet e para ishte figura kryesore e sulmit, ndërsa periudhën te Barcelona e mbylli me 120 gola, shifër që e vendos në mesin e emrave më të suksesshëm në historinë moderne të klubit.
Koundé dhe Raphinha, shtylla të projektit sportiv
Po atë verë, Barcelona realizoi edhe dy transferime që u kthyen në shtylla të ekipit: Jules Koundé dhe Raphinha.
Mbrojtësi francez erdhi për rreth 50 milionë euro dhe u bë shpejt i pazëvendësueshëm, duke u dalluar për qëndrueshmëri dhe besueshmëri, ndërsa në një periudhë regjistroi edhe 104 ndeshje radhazi me Barcelonën dhe Francën.
Ndërkohë, Raphinha u transferua për 58 milionë euro dhe, pas një fillimi me dyshime, u shndërrua në një nga liderët e skuadrës, falë intensitetit, punës pa top, mentalitetit garues dhe aftësisë për të krijuar epërsi në fazën sulmuese.
Olmo, Joan García dhe tani Gordon
Në verën e vitit 2023 Barcelona nuk realizoi transferime të mëdha, kryesisht për shkak të kufizimeve financiare, por një vit më vonë erdhi Dani Olmo, një nga objektivat më të dëshiruar të klubit.
Për të, Barcelona pagoi 55 milionë euro plus 7 milionë euro bonuse, duke e sjellë mesfushorin spanjoll pas paraqitjeve të forta në arenën ndërkombëtare.
Në këtë linjë përmendet edhe portieri Joan García, për të cilin Barcelona pagoi 26.3 milionë euro (klauzola e lirimit) plus shtesa të tjera, dhe që u konsiderua si një nga zbulimet e sezonit.
Tani, me ardhjen e Anthony Gordon, Barcelona synon ta vazhdojë serinë e investimeve të Laportës që, deri më tani, kanë rezultuar jo vetëm të mëdha në shifër, por edhe të suksesshme në fushë. /Telegrafi/