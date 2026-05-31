Rama pyet Kurtin: Qysh synon me kriju Prokurori - po kërkoni çkapje, e pushteti don me e kapë?
Debati për gjendjen e sistemit të drejtësisë në Kosovë ka shkaktuar përplasje të drejtpërdrejtë mes komentatorit politik Fidan Rama dhe kryeministrit Albin Kurti në emisionin “Politiko” në Kanal 10.
Gjatë diskutimit, Rama ngriti pikëpyetje mbi qëndrimet e Lëvizjes Vetëvendosje ndaj Prokurorisë, duke kërkuar sqarime se çfarë do të ndryshonte nëse në krye të institucionit do të vinte një emër i ri.
Sipas tij, problemi nuk qëndron vetëm te individi, por te garancitë që sistemi mund të ofrojë për pavarësinë e drejtësisë.
“Çka garantoni që kryeprokurori i ri nëse zgjidhet nuk vepron njëjtë sikurse ky që po vepron tash, ashtu siç po e interpretoni ju që bënë veprime selektive në raste të caktuara, i shërben agjendave…, ne kemi nevojë për një prokurori të pavarur por çka garantoni që Kryeprokurori i ri do të jetë më ndryshe”, ka thënë Rama.
Kurti tha se nuk ka propozuar asnjë emër për pozitën e kryeprokurorit, por këmbënguli se udhëheqja aktuale e Prokurorisë nuk po e kryen detyrën siç duhet.
“Unë nuk e di se qysh do të sillej kryeprokurori i ri, por unë po them se ky nuk bën. 200 prokuror i ka Kosova, unë asnjëherë nuk kam thënë se filani apo fisheku bën për prokuror, por unë po them se ky që e ka lëshu Radoiçiqin që s’bën, që ja ka heq fletarrestim Radoiçit”, ka thënë Kurti.