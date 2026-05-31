Kurti pas takimit me Hoxhën: Bashkërendimi Kosovë-Shqipëri është detyrë kombëtare
Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka pritur në takim ministrin për Evropën dhe Punët e Jashtme të Shqipërisë, Ferit Hoxha.
Pas takimit, Kurti theksoi se marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë janë në nivel të shkëlqyeshëm dhe se bashkëpunimi mes dy vendeve është i domosdoshëm.
“Marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë janë të shkëlqyeshme, janë marrëdhënie të dy shteteve të të njëjtit komb”, ka deklaruar ai.
Sipas Kurtit, bashkërendimi dhe bashkëveprimi ndërmjet Prishtinës dhe Tiranës nuk duhet parë si zgjedhje politike, por si obligim kombëtar.
“Andaj, bashkërendimi dhe bashkëveprimi nuk është zgjedhje por detyrë kombëtare”, është shprehur Kurti.
Ai bëri të ditur se gjatë takimit me Hoxhën është diskutuar edhe për bashkëpunimin rajonal dhe ndërkombëtar, si dhe për proceset integruese të dy vendeve.
“Krahas marrëdhënieve bilaterale, me ministrin Hoxha biseduam për bashkëpunimin rajonal e ndërkombëtar, sikurse edhe për integrimin euro-atlantik të vendeve tona”, ka thënë Kurti.
Takimi u zhvillua në kuadër të vizitës së parë zyrtare të ministrit Hoxha në Kosovë pas marrjes së detyrës. /Telegrafi/