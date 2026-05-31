Rama reagon për Zvërnecin: S’ka lidhje me të pavërtetat që po qarkullojnë, rojet private "muskuj pa tru"
Kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar se do të dalë nesër në një komunikim publik për të sqaruar detaje mbi projektin në zonën e Zvërnecit.
Kreu i qeverisë ka theksuar se ai nuk kasnjë lidhje me pretendimet dhe “të pavërtetat e mëdha” që sipas tij janë hedhur në qarkullim ditët e fundit.
Përmes një postimi në platformën X, Rama bëri të ditur se projekti është rezultat i një pune disa vjeçare dhe e cilësoi atë si “një projekt të jashtëzakonshëm për Shqipërinë”.
“Nesër e kam radhën unë për të folur për një projekt të jashtëzakonshëm për Shqipërinë, për të cilin punohet prej disa vitesh tanimë dhe i cili nuk ka asnjë lidhje me disa të pavërteta të mëdha, që janë hedhur në qarkullim ditët e fundit”, shkruan kreu i qeverisë.
Në të njëjtin reagim, Rama përgëzoi drejtuesit e Policisë së Shtetit për mënyrën si reaguan pas incidenteve të regjistruara në Zvërnec, ku përplasjet mes protestuesve dhe punonjësve të sigurisë private sollën tensione dhe ndërhyrjen e policisë.
Kryeministri vlerësoi reagimin e policisë ndaj rojeve private të sigurisë, duke e cilësuar sjelljen e tyre si “grusht muskujsh pa tru”, ndërsa përshëndeti edhe masat e marra ndaj drejtuesve vendorë të policisë në Vlorë.
“Qasja e re e tolerancës zero ndaj çdo uniforme blu që cënon besimin e publikut, është e duhura”, theksoi Rama.
Kryeministri njoftoi se do të japë më shumë detaje mbi projektin dhe debatet e ngritura rreth tij nesër në orën 10:00, në një komunikim live të hapur për publikun. /a2cnn/