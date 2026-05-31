Mot i qëndrueshëm dhe kohë me diell, parashikimi për këtë të diel
Ditën e sotme vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme.
Moti parashikohet i kthjellët, me vranësira të pakta kalimtare që mund të arrijnë intensitet mesatar gjatë mesditës dhe pasdites, veçanërisht në malësitë e zonës së jugut dhe relievet malore në lindje.
Në zonën e jugut, vranësirat pritet të sjellin reshje shiu me intensitet të ulët nga mesdita deri në pasdite.
Era do të fryjë nga kuadrati i veriut me shpejtësi mesatare 7 m/s, duke arritur 14 m/s hera-herës përgjatë vijës bregdetare dhe zonave luginore.
Valëzimi në Detin Adriatik dhe Jon parashikohet në forcë 2-4 ballë. /tch/