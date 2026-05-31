Raketa e Blue Origin shpërthen gjatë testimit - a rrezikon të dështojë ëndrra e NASA-s për ulje në Hënë?
Raketa New Glenn e Blue Origin shpërtheu të enjten në mbrëmje gjatë një prove në platformën e lëshimit në Cape Canaveral, Florida.
Askush nuk u lëndua, por dëmi mund të ndikojë edhe në programin Artemis të NASA-s.
Kompania e themeluar nga Jeff Bezos pësoi një pengesë serioze pas një shpërthimi, i cili shkaktoi një re të madhe zjarri dhe me shumë gjasa dëmtoi rëndë kompleksin e nisjes.
Bezos tha: "Një ditë shumë e vështirë, por ne do të rindërtojmë atë që duhet rindërtuar dhe do të fluturojmë përsëri. Ia vlen".
Elon Musk, SpaceX i të cilit konkurron drejtpërdrejt me Blue Origin, gjithashtu ofroi mbështetjen e tij.
Ai shkroi: "Më vjen keq ta shoh këtë".
Por, pasojat e incidentit mund të shtrihen edhe në programin hënor të SHBA-së.
Blue Origin po merr pjesë në projektin Artemis të NASA-s, i cili supozohet të zhvillojë një anije uljeje hënore që do të transportohet në hapësirë nga raketa New Glenn.
Artemis II, misioni i parë me pilot në programin e rinovuar të fluturimit hënor, u përfundua disa javë më parë, ndërsa Artemis III është aktualisht i planifikuar për vitin 2028.
Ky orar tani mund të vihet në pikëpyetje sepse edhe sistemi i SpaceX nuk është ende gati për përdorim operacional.
Anija e tyre Starship është ende në fazën e testimit dhe, pas fluturimit të fundit provë, Administrata Federale e Aviacionit e SHBA-së (FAA) nisi një hetim dhe ndaloi përkohësisht testet e reja.
Shefi i NASA-s, Jared Isaacman, paralajmëroi se shpërthimi mund të ketë pasoja për Artemisin dhe njoftoi një "hetim të plotë mbi këtë anomali".
Shkaku i shpërthimit nuk dihet ende. /Telegrafi/