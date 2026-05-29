Çka është fenomeni i rrallë Manhattanhenge që magjeps New Yorkun?
Manhattanhenge është një fenomen i rrallë astronomik që ndodh dy herë në vit në New York, kur Dielli që perëndon rreshtohet saktësisht me rrjetin e rrugëve lindje–perëndim të Manhattanit.
Ky moment krijon një përputhje të veçantë midis natyrës dhe strukturës urbane të qytetit, duke e kthyer perëndimin e Diellit në një spektakël të jashtëzakonshëm vizual.
Gjatë këtij fenomeni, rrezet e Diellit depërtojnë përgjatë korridoreve të gjata të rrugëve të qytetit dhe krijojnë një pamje dramatike dhe shumë fotogjenike. Dielli duket sikur “vendoset” mes ndërtesave gjigante të Manhattanit, duke ndriçuar fasadat e xhamit dhe çelikut me një dritë të ngrohtë të artë dhe portokalli.
Rrugët mbushen me dritë të fuqishme natyrore, ndërsa hijet e ndërtesave krijojnë kontraste të forta që e bëjnë pamjen edhe më mbresëlënëse.
Ky efekt ndodh për shkak të orientimit të veçantë të planit urbanistik të Manhattanit. Ndryshe nga shumë qytete të tjera që janë ndërtuar sipas drejtimeve të sakta veri–jug dhe lindje–perëndim, Manhattan është i rrotulluar rreth 29 gradë.
Ky devijim i vogël gjeometrik bën të mundur që, në disa ditë të caktuara të vitit, Dielli të përputhet saktësisht me boshtin e rrugëve të gjata lindje–perëndim, duke krijuar këtë fenomen unik.
Manhattanhenge ndodh zakonisht në fund të majit dhe përsëri në mes të korrikut, në periudha të ndryshme të vitit kur këndi i Diellit në perëndim përkon me strukturën e qytetit. Në këto ditë, mijëra njerëz—nga banorët vendas deri te turistët dhe fotografët profesionistë—mblidhen në aveny kryesore të Manhattanit për të kapur momentin perfekt.
Ky fenomen është bërë jo vetëm një atraksion turistik, por edhe një simbol i mënyrës se si arkitektura dhe natyra mund të ndërthuren në mënyrë të papritur dhe magjepsëse, duke e kthyer një perëndim të zakonshëm dielli në një ngjarje të paharrueshme urbane. /Telegrafi/