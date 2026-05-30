Mikel Arteta shpërthen në akuza pasi humbi finalen e Ligës së Kampionëve
Mikel Arteta ngriti pikëpyetje për polemikat rreth një penalltie në kohën shtesë, para se Arsenali të pësonte një humbje të dhimbshme me penallti në finalen e Ligës së Kampionëve ndaj Paris Saint-Germain.
Eberechi Eze dhe Gabriel dështuan të realizonin në serinë e penalltive, pasi dy skuadrat nuk arritën të ndaheshin as pas 120 minutash lojë.
Kai Havertz e kaloi Arsenalin në epërsi që në minutën e gjashtë, por Ousmane Dembele barazoi nga pika e bardhë, pasi Cristhian Mosquera e rrëzoi Khvicha Kvaratskhelia në zonë.
Dramë pati edhe para fundit të kohës shtesë, kur Noni Madueke u rrëzua në zonën e rreptësisë pas një dueli fizik me Nuno Mendes.
“E shikova sërish dhe mund të ishte lehtësisht penallti. Sidomos po të shohim penalltinë që ma dhanë mua këtë vit në këtë kompeticion”.
“Këtë sezon, gjyqtari mori një vendim dhe pastaj mori një tjetër me Cristhian Mosquera dhe kjo është e rëndësishme”.
Më pas, Arteta pranoi se humbja e finales me penallti ishte veçanërisht e dhimbshme.
“Po, është shumë e vështirë ta pranosh kur je kaq i qëndrueshëm në kompeticion deri në finale dhe në fund e humb trofeun me penallti. Është një situatë e vështirë”.
“Jam shumë krenar për lojtarët e mi për faktin se, në rrethanat që ne i dimë brenda skuadrës, për gjithçka kemi kaluar, ta menaxhosh këtë grup lojtarësh dhe mënyrën si e përfaqësojnë këtë stemë… Arritëm te ndeshja e madhe dhe na mungoi më e madhja”.
“Nuk e kemi bërë për 22 vjet ta fitojmë Ligën Premier dhe është vetëm hera e dytë në historinë tonë që arrijmë në finale”.
“Duhet ta pranojmë sezonin që patëm. Askush nuk do ta heqë dhimbjen nga brenda teje, përfundoi trajneri i Arsenalit./Telegrafi/