Trump: Kam popullaritet më shumë se Elvis Presley, por unë pa kitarë
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se po shqyrton anulimin e një serie koncertesh të planifikuara në National Mall të Uashingtonit për të festuar 250-vjetorin e kombit, pasi një sërë artistësh u tërhoqën nga eventi, dhe zëvendësimin e tyre me një fjalim dhe një tubim politik.
Koncertet ishin planifikuar si pjesë e Panairit të Madh Shtetëror Amerikan, një ngjarje 16-ditore që do të zhvillohet nga 25 qershori deri më 10 korrik 2026.
Organizatorët thanë se panairi, i organizuar nga grupi Freedom 250, do të shtrihej në National Mall nga Kapitoli i SHBA-së deri në Monumentin e Uashingtonit, me koncerte, ekspozita, lojëra dhe atraksione të tjera të shpërndara në të gjithë Qendrën Tregtare.
Por programi muzikor është goditur nga një sërë anulimesh.
Të premten, Bret Michaels, këngëtari kryesor i grupit rock Poison, u bë interpretuesi i pestë që u tërhoq nga koncertet, duke thënë se eventi nuk ishte festimi që ai mendonte se do të ishte.
Organizatorët nuk i kanë detajuar publikisht arsyet e largimeve, megjithëse largimet kanë ngritur pyetje në lidhje me qëndrueshmërinë e eventit siç ishte parashikuar fillimisht.
Trump sugjeroi se seria e koncerteve mund të mos jetë më e nevojshme.
"Fakti është se unë jam, sipas shumë njerëzve, atraksioni numër një kudo në botë", tha Trump.
Ai shtoi se ka "audiencë shumë më të madhe se Elvis në kulmin e karrierës së tij" dhe "e bën këtë pa kitarë". /Telegrafi/