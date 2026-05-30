Dy majorë të FSK-së i bashkohen Forcës Ndërkombëtare Stabilizuese për Gazën
Bordi i Paqes ka njoftuar se dy oficerë të Forcës së Sigurisë së Kosovës, majori Gentrit Idrizi dhe majori Labinot Lala, janë dërguar në Forcën Ndërkombëtare të Stabilizimit (ISF) si oficerë ndërlidhës
Sipas njoftimit, ata do të ndihmojnë në lehtësimin e rrjedhës së informacionit kritik ndërmjet ISF-së dhe Kosovës.
"Kosova po dërgon më të mirët e saj për të lehtësuar rrjedhën e informacionit kritik ndërmjet ISF-së dhe vendit të tyre", thuhet në njoftimin e Bordit të Paqes në X.
“Integrimi i tyre në stafin e ISF-së forcon koalicionin tonë ndërkombëtar të personelit, duke avancuar përpjekjet për siguri dhe stabilizim për Bordin e Paqes”, përfundon njoftimi.
The #ISF welcomes its newest liaison officers, Maj. Gentrit Idrizi and Maj. Labinot Lala, from the Kosovo Security Force. Kosovo is sending its best to facilitate critical information flow between the ISF & their nation. Their integration into the ISF staff builds our… pic.twitter.com/O1CZPU8SK5
— Board of Peace (@BoardOfPeace) May 30, 2026