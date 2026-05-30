Çfarë zbuluan kontrollet e fundit mjekësore të Trumpit?
Sipas raportit të ri të ekzaminimit mjekësor të presidentit amerikan, Donald Trump, ai peshon rreth 108 kilogramë dhe ka rezultuar “perfekt” në testin kognitiv.
Dokumenti tregon se lideri amerikan ka kaluar një kontroll të plotë shëndetësor, ku mjekët kanë vlerësuar se ai është në gjendje të mirë fizike dhe mendore për të kryer detyrat e presidentit.
Mjeku i tij personal ka deklaruar se ai ka “aftësi të shkëlqyera njohëse” dhe është plotësisht i aftë për funksionin e kreut të shtetit.
Sipas raportit, Trump ka marrë rezultat maksimal në testin e njohur si Montreal Cognitive Assessment (MoCA), duke arritur 30 nga 30 pikë. Ai ka kryer gjithashtu teste për depresion dhe ankth, të cilat kanë dalë normale.
Gjatë kontrollit janë analizuar edhe parametrat e tjerë shëndetësorë. Pesha e tij është rreth 224 paund (rreth 101.6 kg), më e ulët se disa vite më parë. Indeksi i masës trupore (BMI) është 28, që tregon mbipeshë të lehtë.
Kolesteroli i tij është përmirësuar ndjeshëm me kalimin e viteve falë ilaçeve dhe tani është rreth 140, një nivel i konsideruar i mirë. Rrahjet e zemrës në pushim janë 62 në minutë, që konsiderohet normale.
Megjithatë, presioni i gjakut është pak më i lartë se mesatarja (128/74) dhe kërkon monitorim. Raporti përmend gjithashtu se ai ka pasur disa ndërhyrje mjekësore në të kaluarën, përfshirë heqje polipësh në zorrë dhe operacion apendiciti në fëmijëri.
Gjithashtu, është konfirmuar edhe një shenjë në veshin e djathtë si pasojë e një incidenti me atentat vitin e kaluar.
Në përgjithësi, mjekët e vlerësojnë gjendjen e tij shëndetësore si të mirë dhe të përshtatshme për detyrën presidenciale. /Telegrafi/