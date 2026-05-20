Mjekët amerikanë: Trump nuk është i aftë të udhëheq vendin, duhet të shkarkohet urgjentisht
Dyshimet për aftësinë e Donald Trump për të ushtruar detyrën e presidentit po shtohen sërish. Mjekë amerikanë thonë se ka rënie të aftësive njohëse dhe sjellje impulsive. Çfarë fshihet pas këtyre akuzave – dhe sa serioze është në të vërtetë situata?
Që nga fillimi i mandatit të tij të dytë, është ngritur vazhdimisht pyetja nëse Donald Trumpi është ende plotësisht i aftë për të ushtruar detyrën e presidentit.
Në një artikull të publikuar në “British Medical Journal”, 30 mjekë amerikanë vënë hapur në dyshim aftësinë e 79-vjeçarit për të ushtruar detyrën e presidentit.
Sipas tyre, ai përbën një “rrezik të qartë dhe të menjëhershëm” për botën. Kërkesa e tyre drastike është shkarkimi i menjëhershëm i Trumpit nga detyra.
Lodhje, hutim dhe ecje e pasigurt
Ekspertët, mes tyre neurologë, psikiatër dhe psikologë, shohin tek Trumpi shenja të rënies së aftësive mendore. Ata i referohen fjalimeve të paqarta, kalimeve të papritura nga një temë në tjetrën dhe lodhjes së dukshme të Trumpit, shkruan dw.
Në një fotografi të agjencisë Reuters, p.sh., Donald Trump shihej së fundmi me sytë e mbyllur gjatë një takimi zyrtar në Oval Office. Shtëpia e Bardhë e quajti këtë një “pulitje sysh”, ndërsa kritikët e interpretuan si një tjetër moment humbjeje përqendrimi. Gjithashtu thuhet se Trump dremit në mënyrë të përsëritur gjatë mbledhjeve të kabinetit.
Dyshimet janë shtuar edhe nga vëzhgime të tjera gjatë paraqitjeve publike, kur Trump ndonjëherë humbet fillin e bisedës, ngatërron emra ose bie në kundërshtim me deklaratat e veta brenda një kohe të shkurtër. Këtyre u shtohen edhe deklaratat e tij impulsive, si për shembull kërcënime të ashpra në konflikte ndërkombëtare, që i kanë habitur edhe aleatët e tij politikë. Paralelisht, qarkullojnë edhe fotografi ku shihen duart e tij të mavijosura, si dhe raportime për një ecje të pasigurt.
A vuan Trumpi nga megalomania?
Mjekët gjithashtu mendojnë se Donald Trump ka “bindje megalomane dhe deluzionale”. Reagime të forta shkaktoi së fundmi një fotografi e krijuar me inteligjencë artificiale që e paraqiste atë si Jezus. Pas kritikave, Trump e fshiu postimin dhe deklaroi se kishte menduar se në atë fotografi dukej si mjek.
Mënyra se si shprehet për disa teste konjitive ka ngritur gjithashtu pikëpyetje. Trumpi mburret vazhdimisht se ka bërë gjoja “teste të vështira inteligjence”. Por në fakt bëhej fjalë për të ashtuquajturat teste MoCA, procedura të thjeshta për zbulimin e hershëm të demencës dhe jo për teste inteligjence.
Akuzat janë të debatueshme
Në psikiatri ekziston i ashtuquajturi rregulli Goldwater, sipas të cilit vendosja e diagnozave nga distanca, pra pa ekzaminim të drejtpërdrejtë të personit, konsiderohet joetike. Prandaj ekspertët paralajmërojnë kundër vendosjes së diagnozave konkrete nga distanca.
Në të njëjtën kohë, ata theksojnë se mungesa e një diagnoze nuk do të thotë automatikisht se nuk ka arsye për t’u shqetësuar. Përkundrazi, sipas tyre, në rastin e Trumpit nevojitet një “ekzaminim klinik urgjent”.
Një ekzaminim i tillë është paralajmëruar për në fund të muajit maj, kur Trumpi pritet t’i nënshtrohet kontrollit në spitalin ushtarak Walter Reed. Se sa transparente do të jenë rezultatet mbetet e paqartë.
Ajo që është e qartë është se debati mbi gjendjen mendore dhe fizike të Trumpit tashmë është kthyer në çështje politike dhe ka të ngjarë të vazhdojë ta shoqërojë atë. /dw/