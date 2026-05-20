Vdes një shqiptare, bie në një pusetë të hapur në Nju Jork
Shqiptarja Donika Gocaj vdiq pasi ra në një pusetë të hapur tri metra të thellë jashtë dyqanit Cartier në Fifth Avenue në Manhattan të Nju Jorkut. Ajo ishte 56 vjeç, shkruan Sky News.
Autoritetet thanë se puseta po bënte avull kur gruaja ra. Oficerët e policisë e gjetën Gocajn pa ndjenja dhe u dërgua në spital ku u shpall e vdekur, transmeton Telegrafi.
Con Edison, kompania e shërbimeve që zotëronte pusetën, tha në një deklaratë se videot tregonin se kapaku i pusetës ishte zhvendosur pasi një kamion me shumë boshte kaloi sipër saj.
Vetëm 12 minuta më vonë, Gocaj parkoi makinën e saj afër dhe eci mbi pusetën.
"Ndërsa kjo është një ngjarje e rrallë, kapakët e pusetave mund të zhvendosen nga automjetet e rënda", tha kompania.
"Mendimet tona mbeten me familjen e saj dhe siguria mbetet përparësia jonë kryesore", thanë ndër tjera.
Dëshmitari okular Carlton Ëood tha se dukej sikur ajo ishte "zhdukur".
Ai i tha NBC Neës: "E pashë këtë zonjë të dilte nga SUV-i i saj i zi, e pashë të dilte, të mbyllte derën, bëri një hap përpara dhe ishte sikur u zhduk. Ajo po bërtiste, po vdes, po vdes. Mund t'i kishte ndodhur kujtdo, nuk kishte të bënte me ndërgjegjësimin për situatën".
Në një deklaratë, zyra e kryetarit të bashkisë së Nju Jorkut, Zohran Mamdani, tha se agjencitë e qytetit po punojnë me ndërmarrjen e shërbimeve për të mbështetur reagimin ndaj emergjencave dhe për të kryer një hetim të plotë.
"Çdo pyetje duhet të bëhet dhe të marrë përgjigje në mënyrë që asnjë banor i Nju Jorkut të mos përjetojë më një tragjedi si kjo", tha zyra e kryetarit të bashkisë. /Telegrafi/