Garë miliardëshe e teknologjisë - kur talenti vlen më shumë se kapitali
Ndërsa gjigantët e teknologjisë dhe një valë e re startup-esh të inteligjencës artificiale po garojnë drejt inteligjencës së përgjithshme artificiale (AGI), studiuesit më elitarë dhe drejtuesit kryesorë të inxhinierisë po shndërrohen në “yjet” e vërtetë të këtij sektori.
Kjo industri në zhvillim ka krijuar një treg pune që nuk është parë në Silicon Valley që nga epoka e “dot-com boom”-it, por me një ndryshim të rëndësishëm: kësaj radhe, thuhet se vetëm disa qindra njerëz në botë kanë aftësinë reale për të ndërtuar dhe shkallëzuar sisteme të avancuara të inteligjencës artificiale, shkruan euronews.
OpenAI, Meta, Google DeepMind, Anthropic, xAI, Safe Superintelligence dhe një numër gjithnjë e më i madh startup-esh të inteligjencës artificiale po garojnë ashpër për të tërhequr këtë grup jashtëzakonisht të kufizuar talentesh të nivelit më të lartë.
Si pasojë, gjatë dy viteve të fundit janë raportuar negociata për paketa kompensimi që arrijnë në shifra nëntëshifrore, si dhe grante të mëdha aksionesh. Paralelisht, po zhvillohen edhe fushata rekrutimi të drejtuara personalisht nga CEO-t e disa prej kompanive më të mëdha në botë, përfshirë Mark Zuckerberg dhe Sam Altman.
Megjithatë, disa nga shifrat që qarkullojnë në internet mbeten të kontestuara ose të pakonfirmuara. Për këtë arsye, ky artikull fokusohet vetëm te individët kryesorë për të cilët vlera e rekrutimit dhe kërkesa në treg janë raportuar nga media të mëdha ose janë konfirmuar drejtpërdrejt nga vetë personat e përfshirë në këto negociata.
Më poshtë paraqiten pesë nga inxhinierët dhe studiuesit më të njohur të inteligjencës artificiale në botë sot, pa një renditje të caktuar. Historitë e tyre pasqyrojnë format e ndryshme të garës së fortë për talent që po zhvillohet aktualisht brenda industrisë së AI-së.
Ilya Sutskever
Ilya Sutskever është një nga figurat më të respektuara në fushën e inteligjencës artificiale, një shkencëtar kompjuterik izraelito-kanadez që shpesh përmendet si një nga arkitektët kryesorë të revolucionit të AI-së gjeneruese.
Si bashkëthemelues dhe ish-kryeshkencëtar i OpenAI, Sutskever ka luajtur një rol qendror në zhvillimin e modeleve GPT, teknologji që kanë formësuar në mënyrë vendimtare epokën moderne të inteligjencës artificiale. Ai konsiderohet gjerësisht si një nga mendjet kryesore pas përparimeve që e kanë sjellë AI-në gjeneruese në qendër të industrisë globale të teknologjisë.
Para OpenAI, ai ka punuar në Google Brain, projektin kërkimor të Google që më vonë u bë një nga shtyllat e zhvillimit të Google DeepMind, duke kontribuar në disa prej zbulimeve themelore që nxitën revolucionin e “deep learning”.
Pas krizës së bujshme të qeverisjes në OpenAI në vitin 2023, kur CEO Sam Altman u largua përkohësisht nga detyra, Sutskever u tërhoq nga kompania. Në vitin 2024, ai bashkëthemeloi startup-in Safe Superintelligence (SSI).
SSI është shndërruar shpejt në një nga startup-et më të ndjekura në botën e inteligjencës artificiale. Edhe pse ende nuk ka prezantuar një produkt komercial, kompania u vlerësua privatisht në rreth 32 miliardë dollarë (rreth 27.5 miliardë euro) në vitin 2025, duke reflektuar intensitetin e garës globale për talent dhe teknologjitë e avancuara të AI-së, transmeton Telegrafi.
Më vonë u raportua se Meta kishte shqyrtuar mundësinë e një blerjeje të Safe Superintelligence (SSI), ndërsa paralelisht kishte zhvilluar edhe një fushatë agresive rekrutimi për të tërhequr talente të lidhura me këtë startup, gjatë valës së re të punësimeve në fushën e AI-së të udhëhequr nga Mark Zuckerberg në vitin 2025.
Po ashtu, gjatë dëshmisë së tij në një proces gjyqësor me shumë peshë mes Elon Musk dhe krijuesve të ChatGPT, Ilya Sutskever konfirmoi se zotëron një pjesë aksionesh me vlerë rreth 7 miliardë dollarë (rreth 6 miliardë euro) në OpenAI. Kjo e rendit atë ndër figurat e reja miliardere që kanë dalë nga kompania, krahas presidentit Greg Brockman, i cili gjithashtu dëshmoi se mban një paketë të konsiderueshme aksionesh me vlerë afro 30 miliardë dollarë (rreth 25.8 miliardë euro).
Vlera e Sutskever në industrinë e inteligjencës artificiale buron nga një kombinim i rrallë: kredibiliteti shkencor në nivel elitar, përvoja në ndërtimin e modeleve në kufijtë e teknologjisë dhe aftësia udhëheqëse në organizata kërkimore. Për këtë arsye, shumë investitorë e shohin atë si një nga pak njerëzit në botë që mund të udhëheqë një organizatë kërkimore në shkallën e AGI-së.
Mira Murati
Ajo është një tjetër figurë kyçe që u largua nga OpenAI, ku shërbeu si krye-drejtoreshë teknologjike deri në vitin 2024.
Inxhinierja dhe ekzekutivja shqiptaro-amerikane luajti një rol qendror në zhvillimin dhe lansimin e disa prej produkteve më të rëndësishme të kompanisë, përfshirë ChatGPT, DALL·E dhe GPT-4, duke u shndërruar në një nga fytyrat publike të revolucionit të inteligjencës artificiale. Para OpenAI, ajo ka punuar edhe si menaxhere e lartë e produktit në Tesla.
Pas largimit nga OpenAI, Mira Murati themeloi Thinking Machines Lab, një startup që shpejt tërhoqi ish-studiues nga OpenAI dhe u shndërrua në një lojtar të rëndësishëm në ekosistemin e ri të inteligjencës artificiale.
Edhe pse kompania ende nuk ka lançuar një produkt komercial, ajo është raportuar se ka arritur një vlerësim mbi 5 miliardë dollarë (rreth 4.3 miliardë euro) menjëherë pas themelimit. Fokusimi i saj është te bashkëveprimi njeri–AI, në vend të ndërtimit të sistemeve plotësisht autonome.
Kush është Mira Murati? Inxhinierja shqiptare që ndihmoi në krijimin e ChatGPT, tani po sfidon botën me kompaninë e saj
Së fundmi, Thinking Machines Lab ka prezantuar në mënyrë paraprake konceptin e “interaction models”, të cilët synojnë t’u mundësojnë përdoruesve kontroll më natyral përmes zërit dhe akses të drejtpërdrejtë në ekranin e tyre, duke synuar një përvojë më të integruar dhe më të thjeshtë të ndërveprimit me inteligjencën artificiale.
Po ashtu, Meta ka tentuar në mënyrë agresive të rekrutojë studiues elitarë të lidhur me Mira Murati dhe startup-in e saj, Thinking Machines Lab, i cili ka arritur të mbledhë inxhinierë dhe kërkues që më parë kanë punuar në projekte si ChatGPT, Character.ai, Mistral AI, PyTorch dhe sisteme të tjera të avancuara të inteligjencës artificiale.
Vlera strategjike e Muratit në këtë ekosistem lidhet jo vetëm me përvojën e saj në ndërtimin e produkteve të mëdha të AI-së, por edhe me aftësinë për të tërhequr në mënyrë të qëndrueshme talent të nivelit më të lartë.
Në industrinë e inteligjencës artificiale, kjo “gravitet rekrutimi” është shndërruar në një avantazh konkurrues më vete, veçanërisht në një kohë kur kompanitë po kuptojnë se talenti elitar është gjithnjë e më i përqendruar në një numër të kufizuar laboratorësh dhe organizatash në kufijtë e teknologjisë.
Alexandr Wang
Alexandr Wang përfaqëson një profil ndryshe brenda garës për talent në inteligjencën artificiale: në vend që të dalë nga OpenAI apo laboratorët e mëdhenj kërkimorë, ai u ngrit si themelues dhe më pas u integrua në një nga strukturat më të mëdha korporative të industrisë.
Ai themeloi Scale AI në vitin 2016, një kompani që u shndërrua në një infrastrukturë kyçe për ekosistemin e mësimit të makinerive, duke ofruar shërbime për etiketimin e të dhënave, vlerësimin dhe testimin e modeleve. Me kalimin e kohës, Scale AI u bë një pjesë e rëndësishme e zinxhirit global të zhvillimit të inteligjencës artificiale, duke bashkëpunuar me qeveri, kompani të mëdha dhe laboratorë kryesorë të AI-së.
Në vitin 2025, u raportua se Meta bleu një pjesëmarrje prej 49 për qind pa të drejtë vote në kompani për rreth 14.3 miliardë dollarë (rreth 12.3 miliardë euro), duke e vlerësuar Scale AI në rreth 29 miliardë dollarë (rreth 25 miliardë euro). Si pjesë e kësaj marrëveshjeje, Wang mori një rol drejtues brenda “Meta Superintelligence Labs”, divizioni i ri i AI-së i kompanisë së Mark Zuckerberg.
Sipas dokumenteve të supozuara të rrjedhura, kompensimi i tij është ndër më të mëdhenjtë në historinë e Silicon Valley, duke përfshirë një pagë bazë rreth 1 milion dollarë (860 mijë euro), bonuse shumë milionëshe dhe paketa aksionesh që mund të arrijnë nga 100 deri në 150 milionë dollarë (86–129 milionë euro), të shpërndara gjatë pesë viteve.
Kjo lëvizje u interpretua gjerësisht si pjesë e përpjekjes së Mark Zuckerberg për të përshpejtuar kapacitetet e Meta-s në fushën e inteligjencës artificiale, në një kohë kur kompania perceptohej se kishte mbetur prapa OpenAI në garën publike të AI-së.
Ndryshe nga studiuesit e pastër akademikë, Alexandr Wang u bë veçanërisht i vlefshëm për shkak të kuptimit të tij operacional mbi mënyrën se si ndërtohen dhe shkallëzohen sistemet e AI-së në nivel frontier. Ekspertiza e tij përfshin infrastrukturën, ndërtimin e grupeve të të dhënave, pipeline-et e vlerësimit dhe organizimin e ekzekutimit në shkallë të gjerë.
Ky lloj njohurie gjithëpërfshirëse po bëhet gjithnjë e më i rëndësishëm, ndërsa sistemet e inteligjencës artificiale rriten në kompleksitet, kosto dhe nevojë për koordinim të avancuar teknik.
Demis Hassabis
Demis Hassabis është një nga figurat më me ndikim në historinë moderne të inteligjencës artificiale, me një rrugëtim që ndërthur themelimin e një startup-i kërkimor dhe integrimin e tij në një nga strukturat më të mëdha teknologjike në botë.
Ai është bashkëthemelues i DeepMind, një laborator kërkimor i inteligjencës artificiale i krijuar në Londër, i cili shumë shpejt u shndërrua në një nga qendrat më të avancuara të kërkimit në botë. DeepMind u bë i njohur globalisht për arritje si AlphaGo, një sistem që mposhti kampionët njerëzorë në lojën e lashtë kineze Go, si dhe AlphaFold, një model që revolucionarizoi biologjinë duke parashikuar strukturat tredimensionale të proteinave.
Në vitin 2024, AlphaFold2 zgjidhi një sfidë shkencore që kishte qëndruar e hapur për dekada në biologjinë strukturore, duke hapur rrugën për përdorim të gjerë në mjekësi dhe kërkime shkencore. Për këto kontribute, Hassabis u nderua me Çmimin Nobel në Kimi në vitin 2024.
DeepMind u ble nga Google në vitin 2014 dhe më vonë u integrua në strukturën e Google DeepMind, që sot funksionon si një nga divizionet kryesore të inteligjencës artificiale brenda gjigantit teknologjik.
Shuma e blerjes nuk u konfirmua kurrë zyrtarisht, por vlerësohet se ka qenë mes 400 dhe 650 milionë dollarëve (rreth 344–559 milionë euro), në një periudhë kur inteligjenca artificiale ende nuk konsiderohej një prioritet qendror në industrinë e teknologjisë.
Hassabis është sot CEO i Google DeepMind dhe një nga figurat më të rëndësishme në garën globale të inteligjencës artificiale.
Paga e tij bazë nuk është bërë publike, por si drejtues i Google DeepMind, kompensimi i tij vjetor total vlerësohet në miliona dollarë. Po ashtu, ai ka marrë shpërblime të veçanta të lidhura me performancën, përfshirë një bonus të raportuar prej rreth 3 milionë dollarësh (rreth 2.58 milionë euro) për sukseset e lidhura me projektin Gemini AI. Pasuria e tij neto vlerësohet rreth 600 milionë dollarë (rreth 516 milionë euro).
Pas lansimit të OpenAI dhe sidomos suksesit të ChatGPT, gara globale e inteligjencës artificiale u përshpejtua ndjeshëm, duke bërë që Google të konsolidojë më fort aktivitetet e saj të AI-së rreth Google DeepMind nën drejtimin e Hassabis. Kjo e vendosi kompaninë në një konkurrencë më të drejtpërdrejtë me Anthropic, Meta dhe OpenAI, si për talentin ashtu edhe për ndikimin publik.
Roli i Hassabis është veçanërisht i vlefshëm sepse ai kombinon statusin e themeluesit, kredencialet elitare shkencore dhe aftësinë drejtuese organizative në një figurë të vetme. Në këtë kontekst, mbajtja e studiuesve kryesorë të DeepMind është bërë strategjikisht kritike për Google, sidomos ndërsa pritjet për kompensime dhe konkurrenca për talent në industrinë e AI-së vazhdojnë të rriten.
Andrej Karpathy
Andrej Karpathy përmbyll këtë listë si një tjetër figurë kyçe e lidhur me themelimin e OpenAI.
Pas rolit të tij në fazat e hershme të OpenAI, ai kaloi në Tesla, ku drejtoi ekipin e inteligjencës artificiale dhe kontribuoi në zhvillimin e sistemeve të drejtimit autonom të bazuara në rrjete neurale gjatë periudhës 2017–2022. Kjo punë e vendosi atë në qendër të përpjekjeve për aplikimin praktik të AI-së në industrinë e automjeteve.
Më pas, Karpathy u rikthye për një periudhë të shkurtër në OpenAI, përpara se të themelonte në vitin 2024 Eureka Labs, një iniciativë e fokusuar në edukimin dhe projektet e pavarura në fushën e inteligjencës artificiale. Deri më tani, kompania nuk ka një vlerësim të publikuar privat, pasi operon kryesisht në fazë zhvillimi dhe eksperimentimi.
Ndryshe nga shumë drejtues të tjerë të kësaj liste, vlera e Karpathy-t në ekosistemin e inteligjencës artificiale lidhet më shumë me aftësinë e tij për të lidhur kërkimin akademik me aplikimet praktike në industri, sidomos në fusha si autonomia dhe sistemet e mësimit të thellë.
Megjithatë, pasuria neto e Andrej Karpathy vlerësohet të jetë mes 50 milionë dollarëve (rreth 43 milionë euro) dhe 150 milionë dollarëve (rreth 129 milionë euro), kryesisht si rezultat i karrierës së tij në kompani të mëdha teknologjike dhe roleve të mëparshme drejtuese.
Edhe pse ai nuk është përfshirë publikisht në spekulimet për kompensime të jashtëzakonshme si disa studiues të tjerë të laboratorëve frontier, Karpathy mbetet një figurë me ndikim strategjik në ekosistemin e AI-së.
Kjo lidhet veçanërisht me aftësinë e tij për të ndikuar komunitetet e zhvilluesve dhe për të tërhequr talent, falë rolit të tij të hershëm në formësimin e kulturës moderne inxhinierike rreth mësimit të thellë dhe sistemeve të inteligjencës artificiale. /Telegrafi/