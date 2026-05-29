Një 'bum sonik' trondit Karolinën e Jugut - çfarë i shkaktoi dridhjet?
Ekspertët thanë se një tërmet i dyshuar që tronditi pjesë të Karolinës së Jugut ishte në fakt një bum sonik me origjinë të panjohur.
Shërbimi Gjeologjik i SHBA-së konfirmoi se incidenti nuk ishte një tërmet, por një bum zanor që vlerësohet se ka origjinën në zonën e St. Andrews përpara se të përhapej nëpër qarqe të shumta, duke përfshirë zonën e Kolumbias dhe Midlands.
Shërbimi Gjeologjik tha se pajisjet e tij nuk janë të kalibruar për të matur bumet sonike, kështu që ngjarjes iu dha një vlerësim prej 0.0.
Shërbimi Kombëtar i Motit tha se stafi vuri re shpërthimin në Aeroportin Metropolitan të Kolumbias.
Sipas zyrtarëve të NASA-s, bumi nuk duket se ka origjinën nga hapësira.
"Nuk kemi raportime nga dëshmitarë okularë për një top zjarri dhe asnjë zbulim satelitor të një meteori mbi zonë në atë kohë", tha Bill Cooke, drejtues i Zyrës së Mjedisit Meteoroid të NASA-s.
Shoqata Amerikane e Meteorëve u pajtua se origjina e bumit ka të ngjarë të ketë qenë tokësore. /Telegrafi/