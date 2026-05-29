Dalin zbulime të reja arkeologjike në Shqipëri
Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit në Shqipëri, Blendi Gonxhja, ka njoftuar se kanë përfunduar gërmimet arkeologjike në Parkun Arkeologjik të Amantias, të cilat kanë sjellë zbulime të rëndësishme për njohjen e organizimit urbanistik dhe historisë së këtij qyteti antik.
Sipas tij, gërmimet e zhvilluara nga DRTK Vlorë dhe IKTK kanë nxjerrë në dritë një godinë antike në zonën e agorasë, si dhe të dhëna të reja mbi fortifikimin e qytetit të poshtëm.
Ai thekson se këto gjetje dëshmojnë vazhdimësinë e jetës dhe zhvillimit të Amantias nga shekulli III p.e.s. deri në shekullin VI e.s.
"Kërkimet do të vijojnë edhe në vitet e ardhshme, së bashku me ndërhyrje restauruese që synojnë ruajtjen dhe promovimin e kësaj pasurie të çmuar të trashëgimisë sonë kulturore", shkroi Gonxhja në Facebook.