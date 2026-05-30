PSG e mbron titullin e kampionit të Evropës, triumfon ndaj Arsenalit pas penalltive
Paris Saint-Germain e ka mbrojtur titullin e Ligën së Kampionëve pas penalltive, meqenëse si koha e rregullt ashtu edhe vazhdimet përfunduan me rezultat 1-1.
Përballja mes dy gjigantëve evropianë ishte tepër e zjarrtë që nga fillimi, me PSG-në që krijoi më shumë raste por që Arsenali kuptohet ishte në nivel të lartë në aspektin defansiv.
“Topçinjtë” e nisën shumë më mirë për të kaluar në epërsi përmes Kai Havertz, i cili realizoi pas vetëm gjashtë minutave lojë.
PSG-ja që atëherë mori krejtësisht lojën në dorë për të krijuar rast pas rasti, por deri vonë nuk e theu mbrojtjen londineze.
Ishte Khvicha Kvaratskhelia që u faullua brenda zonës, kësisoj PSG-ja fitoi penallti, nga e cila i pagabueshëm ishte fituesi i Topit të Artë Ousmane Dembele.
PSG-ja ishte prapë më e mirë edhe në pjesën e mbetur, duke pasur raste përmes Kvaratskhelia, Barcola dhe Vitinha, por që fati ishte në anën e Arsenalit.
Duke mos pasur fitues në kohën e rregullt, ndeshja shkoi në vazhdime, por edhe kësaj radhe – asnjëra nga skuadrat nuk arritën t’i finalizojnë rastet.
PSG-ja krijoi më shumë aksione mirëpo që Arsenali ishte shumë i forët në mbrojtje dhe faktikisht ishte afër t’i shokonte në minutat e fundit, por që portieri bëri disa super pritje për “Parisienët”.
Pas dy vazhdimeve nga 15 minuta, u nevojiten penalltitë për ta mësuar fituesin e Ligës së Kampionëve. Kësisoj, penalltitë u nevojitën, ku më të saktë u treguan “Parisienët”. Fytyra tragjike për Arsenalin ishin Eze dhe Gabriel, që goditën jashtë portës, derisa te PSG-ja shënoi përmes të gjithëve përpos Nuno Mendes.
PSG tani bëhet ekipi i dytë në histori që e mbron titullin e Evropës, pas Real Madridit./Telegrafi/