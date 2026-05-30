ETMT Energy mohon akuzat për manipulim të tregut të energjisë dhe ndikim politik në Kosovë
ETMT Energy ka reaguar publikisht ndaj raportimeve dhe deklarimeve të fundit që lidhen me aktivitetin e saj në tregun e energjisë në Kosovë, duke i cilësuar si të pabaza akuzat dhe insinuatat e publikuara nga individë dhe disa media tradicionale e online.
Në një reagim të dërguar për media, kompania thotë se artikujt dhe qëndrimet publike që janë publikuar së fundmi paraqesin, sipas saj, fakte të pjesshme, të nxjerra jashtë kontekstit dhe krijojnë perceptim të gabuar në opinionin publik.
Sipas ETMT Energy, kompania operon në përputhje të plotë me ligjet dhe rregulloret që rregullojnë tregun e energjisë, duke theksuar se aktiviteti i saj zhvillohet sipas standardeve profesionale, tregtare dhe rregullatore në Kosovë dhe në rajon.
“ETMT Energy është një kompani tregtare energjetike, jo një aktor politik. Prandaj, ajo nuk duhet të përfshihet ose të instrumentalizohet për mosmarrëveshje politike ose fushata zgjedhore”, thuhet në reagimin e kompanisë.
Kompania mohon kategorikisht çdo pretendim për përfshirje në aktivitete të paligjshme, manipulim të tregut të energjisë apo ndikim politik, duke i cilësuar këto pretendime si tërësisht të pabazuara dhe dëmtuese për reputacionin e saj.
Në reagim thuhet se pronarët e vetëm të ETMT Energy janë bashkëthemeluesit Marin Gjonaj dhe Artur Micko, ndërsa kompania thekson se ETMT Energy në Kosovë është 100 për qind në pronësi të Ener Trade Shpk në Shqipëri.
Sipas kompanisë, Ener Trade Shpk është e angazhuar në tregtinë me shumicë të energjisë elektrike në disa vende të rajonit dhe Evropës, ndërsa përmes kompanive të saj bija dhe partnerëve operon në një numër të madh tregjesh energjetike.
ETMT Energy thekson gjithashtu se ka fituar ankandin vjetor të KESCO-s për importet e energjisë elektrike për vitin 2026, pas një procedure që, sipas saj, është zhvilluar në mënyrë transparente përmes ofertave të mbyllura dhe hapjes publike të tyre.
Në reagim thuhet se raportimet që kanë nxitur këtë reagim nuk kanë përfshirë të gjitha faktet relevante dhe se kompanisë nuk i është dhënë mundësia të paraqesë qëndrimin e saj para publikimit të artikujve.
“Artikujt dhe qëndrimet publike nuk i dhanë mundësi ETMT Energy të reagonte në mënyrë adekuate para publikimit”, thuhet në reagim.
Kompania deklaron se mbetet e gatshme të bashkëpunojë me çdo institucion apo autoritet kompetent për çdo çështje që lidhet me aktivitetin e saj dhe shprehet e bindur se çdo shqyrtim objektiv i fakteve do të konfirmojë ligjshmërinë e veprimtarisë së saj.
Në fund, ETMT Energy kërkon publikimin e reagimit të saj me dukshmëri të barabartë me artikujt e publikuar, korrigjimin ose largimin e deklaratave që i konsideron të rreme dhe ndërprerjen e publikimeve të mëtejshme që përmbajnë, sipas saj, akuza të paverifikuara.
Reagimi i plotë i ETMT Energy mund të lexohet më poshtë.
Përgënjeshtrim publik ndaj manipulimeve, insinuatave dhe akuzave të pabaza ndaj ETMT Energy në Kosovë
ETMT Energy hedh poshtë në mënyrë kategorike akuzat dhe insinuatat e përmendura në qëndrimet publike dhe artikujt e individëve dhe disa mediave tradicionale dhe online në Kosovë, të cilat janë manipuluese dhe dezinformuese. Artikujt paraqesin në mënyrë selektive fakte të pjesshme, heqin kontekstin thelbësor dhe krijojnë insinuata mashtruese që shtrembërojnë perceptimin publik, dhe pa asnjë përcaktim nga një autoritet kompetent mbi aktivitetin e biznesit që do të mbështeste këto manipulime serioze, gënjeshtra dhe etiketime shpifëse, të bëra kundër ETMT Energy dhe personave të lidhur me këtë kompani.
ETMT Energy operon në përputhje të plotë me ligjet dhe aktet në fuqi që rregullojnë tregun e energjisë. Kompania zhvillon biznesin e saj në përputhje me standardet profesionale, tregtare dhe rregullatore të zbatueshme në Kosovë dhe në sektorin e energjisë në rajon.
ETMT Energy është një kompani tregtare energjetike, jo një aktor politik. Prandaj, ajo nuk duhet të përfshihet ose të instrumentalizohet për mosmarrëveshje politike ose fushata zgjedhore. Debati publik mbi çështjet e tregut të energjisë në Kuvendin e Republikës së Kosovës është legjitim dhe i rëndësishëm, por duhet të bazohet në fakte, informacion të verifikuar dhe raportim të ekuilibruar, veçanërisht kur rrezikohet reputacioni i një kompanie që vepron ligjërisht.
Përpjekja e artikujve për ta lidhur ETMT Energy me sjellje të paligjshme, ndikim politik, manipulim të tregut ose përkatësi të papërshtatshme rajonale është tërësisht e pabazuar dhe duket se është e dizajnuar për të krijuar sensacion dhe për të dëmtuar reputacionin e kompanisë.
Në veçanti:
• ETMT Energy mohon kategorikisht çdo përfshirje në aktivitete ose praktika të paligjshme që synojnë të dëmtojnë konsumatorët ose të manipulojnë çmimet e energjisë elektrike;
• ETMT Energy udhëhiqet nga një filozofi me ndikim social si pjesë e misionit të saj strategjik;
• Pronarët e vetëm të ETMT Energy janë bashkëthemeluesit z. Marin Gjonaj dhe z. Artur Micko dhe mohohet kategorikisht se ndonjë individ tjetër është i angazhuar në pronësi ose në ndonjë funksion të ngjashëm lidhur me ETMT Energy;
• ETMT Energy në Kosovë, është në pronësi 100% të Ener Trade Shpk në Shqipëri.
• Çdo marrëdhënie biznesi ose transaksion tregtar i ndërmarrë nga kompania kryhet në mënyrë të ligjshme, transparente dhe në përputhje me rregulloret e tregut;
• Ener Trade Shpk në Shqipëri është e specializuar në Tregtimin me Shumicë të Energjisë Elektrike me prani në 12 vende, e licencuar në Mal të Zi dhe në Shqipëri dhe, nëpërmjet kompanive bija dhe partnerëve të saj, e licencuar për Tregti me Shumicë të Energjisë Elektrike në Hungari, Itali, Slloveni, Kroaci, Bullgari, Greqi, Serbi, Bosnje dhe Hercegovinë, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut.
• Ener Trade Shpk në Shqipëri dhe kompanitë e saj bija kanë tregtuar fizikisht më shumë se 3 TWh energji elektrike në 12 vende çdo vit gjatë 5 viteve të fundit. Ener Trade Shpk në Shqipëri raportoi të ardhura të larta çdo vit, konkretisht 399 milionë euro në vitin 2022 dhe 199 milionë euro në vitin 2025.
• Ener Trade Shpk në Shqipëri është pjesë e Gjonaj Group Holdings dhe ka prani globale në më shumë se 15 vende, e themeluar që nga viti 2009, me më shumë se 1000 punonjës aktivë në më shumë se 20 kompani në të gjithë botën.
• ETMT Energy në Kosovë, pasi konkurroi në ankandin vjetor të KESCO-s për importet e energjisë së Kosovës për vitin 2026, e fitoi këtë ankand, duke ndjekur një procedurë shumë transparente, me procedurë ofertash të mbyllura me hapje publike të ofertave.
• Artikujt nuk arrijnë të ofrojnë raportimin e plotë lidhur me të dhënat e mësipërme, verifikimin faktik nga A në Zh.
• Artikujt dhe qëndrimet publike nuk i dhanë mundësi ETMT Energy të reagonte në mënyrë adekuate para publikimit, gjë që tregon qartë një qëllim dashakeq të etiketimit shpifës dhe manipulimit të perceptimit publik;
• Përdorimi i gjuhës nxitëse dhe i aludimeve me ngarkesë politike përbën një sulm serioz ndaj integritetit dhe reputacionit profesional të kompanisë.
ETMT Energy mbetet plotësisht e përgatitur të bashkëpunojë me çdo autoritet kompetent në lidhje me çdo çështje që bie brenda mandatit ligjor të atij autoriteti. Kompania është e bindur se çdo shqyrtim objektiv dhe i ligjshëm i fakteve do të konfirmojë se akuzat e bëra kundër ETMT Energy janë pa baza.
Në të njëjtën kohë, ETMT Energy kërkon zyrtarisht:
1. Publikimi i menjëhershëm i kësaj përgjigjeje me dukshmëri dhe rëndësi të barabartë me artikullin origjinal;
2. Korrigjimi ose heqja e deklaratave të rreme, mashtruese dhe shpifëse në lidhje me ETMT Energy;
3. Ndërprerja e publikimeve të mëtejshme që përmbajnë akuza të paverifikuara që dëmtojnë reputacionin dhe pozicionin tregtar të kompanisë.
ETMT Energy ruan të gjitha të drejtat dhe mjetet juridike të disponueshme sipas ligjit në fuqi, duke përfshirë të drejtën për të ndjekur veprime ligjore, për të kërkuar dëmshpërblim, në lidhje me dëmin ndaj reputacionit dhe dëmin tregtar të shkaktuar nga publikimi dhe çdo shpërndarje e mëtejshme e akuzave të pabaza.
ETMT Energy mbetet e përkushtuar ndaj sjelljes së ligjshme të biznesit, transparencës, pajtueshmërisë rregullatore dhe angazhimit konstruktiv me institucionet, përfaqësuesit e medias dhe publikun.
Me respekt,
ETMT Energy