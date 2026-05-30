Meta po përgatit katër palë syze të reja me AI - fundi i Ray-Ban Meta?
Meta është lideri i padiskutueshëm në tregun e ri të syzeve inteligjente të mundësuara nga Al, dhe kjo nuk ka gjasa të ndryshojë edhe pasi Samsung dhe Google t'i bashkohen kësaj fushe.
Ky sukses iu atribuua të paktën pjesërisht partneritetit të Meta-s me EssilorLuxottica.
Tani, Meta duket se po përgatitet të lansojë disa modele të reja syzesh me Al në muajt në vijim.
Sipas dokumenteve, të cilat u raportuan për herë të parë nga Lowpass, Meta po përgatitet të lansojë katër modele të reja.
Ato do të vijnë me emrat e modeleve G4QM, G4QR, G4QB dhe G4QS.
Fatkeqësisht, nuk zbulohen detaje të mëtejshme nga dokumentet e redaktuara shumë.
Por flitet se ndoshta, ky mund të jetë fundi i Ray-Ban Meta.