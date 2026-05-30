Fjalët e para të Luis Enriques pasi fitoi titullin e dytë rresht të Ligës së Kampionëve
Luis Enrique e lavdëroi mentalitetin e skuadrës së tij pasi mposhti Arsenalin për ta fituar finalen e Ligës së Kampionëve, duke e cilësuar këtë triumf si edhe më mbresëlënës se ai i sezonit të kaluar.
Duke folur për Canal+, trajneri i PSG-së u ndal te finalja e lodhshme dhe rëndësia e suksesit të dytë radhazi në Evropë.
“Edhe më i fortë se vjet, sepse para ndeshjes e dinim sa e vështirë do të ishte të luanim kundër Arsenalit,” u shpreh ai.
Ai shtoi se arritja ka një domethënie të veçantë si për klubin, ashtu edhe për qytetin.
“Për ne, si ekip dhe si qytet, është e pabesueshme të fitojmë dhe mendoj se e kemi merituar gjatë gjithë sezonit”.
Enrique e pranoi vështirësinë e finales, por theksoi mentalitetin e PSG-së dhe qëndrueshmërinë e skuadrës gjatë gjithë kampanjës.
“Finalja ishte shumë e vështirë. Por tani është koha të festojmë me tifozët tanë”, shtoi ai.
Më pas, trajneri iu bashkua tifozëve të PSG-së në tribunë për të festuar pas fitores./Telegrafi/