Plagosje me armë të ftohta në Lushnjë, 17-vjeçari godet me thikë 42-vjeçarin pas një konflikti
Në fshatin Golem i Vogël është regjistruar një ngjarje e rëndë, ku një konflikt i çastit ka degraduar në përdorimin e armëve të ftohta. Një burrë 42-vjeçar ka përfunduar në spital pasi është plagosur me thikë nga një adoleshent.
Sipas informacioneve zyrtare nga strukturat e rendit, ngjarja është regjistruar në orët e para të mbrëmjes. Përplasja dyshohet se ka nisur krejt papritur dhe i mituri ka nxjerrë një mjet prerës duke lënduar shtetasin me iniciale L. S.
Në njoftimin paraprak të shpërndarë për mediat, Policia sqaron dinamikën fillestare të këtij krimi:
“Rreth orës 19:05, në fshatin Golem i Vogël, një shtetas i mitur 17-vjeçar dyshohet se, gjatë një konflikti për motive të dobëta, ka goditur me mjet prerës (thikë) shtetasin L. S., 42 vjeç.”
Menjëherë pas sinjalizimit të ngjarjes, në terren kanë mbërritur autoambulanca dhe patrullat e policisë. I plagosuri është dërguar me urgjencë drejt qendrës spitalore për trajtim të specializuar.
Lidhur me situatën aktuale të 42-vjeçarit dhe masat e menjëhershme ndaj autorit të dyshuar, autoritetet theksojnë:
“Shtetasi L. S., është transportuar në spital dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Shërbimet e Policisë kanë shoqëruar shtetasin e mitur në ambjentet e Komisariatit për veprime të mëtejshme.”/RTSH