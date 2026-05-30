Për shkak të rrjedhjeve në kaldajë, KEK ndal njësinë A3 të “Kosova A”
Korporata Energjetike e Kosovës (KEK Sh.a.) ka njoftuar se, për shkak të rrjedhjeve të evidentuara në sistemin gypor të kaldajës së njësisë A3 në Termocentralin “Kosova A”, është vendosur që kjo njësi t’i nënshtrohet një ndalimi të kontrolluar sonte rreth orës 00:00.
Sipas KEK-ut, vendimi është marrë nga menaxhmenti dhe stafi profesional i TC “Kosova A” pas monitorimit të vazhdueshëm të gjendjes teknike dhe vlerësimit se vazhdimi i operimit mund të shkaktojë dëmtime më të mëdha në pajisje. Për këtë arsye, ndalimi do të realizohet në mënyrë të planifikuar dhe në përputhje me standardet teknike dhe të sigurisë operative.
KEK ka bërë të ditur se ekipet e mirëmbajtjes janë në gatishmëri të plotë dhe, sapo të krijohen kushtet për ndërhyrje të sigurt, do të nisin identifikimin dhe sanimin e rrjedhjeve, me synim rikthimin e njësisë në operim në afatin më të shkurtër të mundshëm.
Korporata ka rikujtuar se, pas sanimit të rrjedhjeve në fund të muajit mars, njësia A3 ishte rikthyer në operim më 2 prill 2026 dhe kishte operuar në mënyrë të qëndrueshme për rreth 58 ditë.
Ndërkohë, KEK thekson se po zbaton investimet më të mëdha modernizuese në historinë e korporatës, veçanërisht në Termocentralin “Kosova B”, por mbetet e përkushtuar edhe në mirëmbajtjen dhe operimin e sigurt të kapaciteteve ekzistuese gjeneruese në TC “Kosova A”.
KEK ka thënë se do të vazhdojë të informojë opinionin publik për ecurinë e punimeve dhe rikthimin e njësisë A3 në operim.