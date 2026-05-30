Sulmi ndaj objektivave ruse, ekspertët: Dronët me AI po ndryshojnë luftën në Ukrainë
Ukraina po përdor gjithnjë e më shumë dronë të pajisur me Al për të goditur objektiva ushtarake ruse larg vijave të frontit, në një zhvillim që ekspertët e konsiderojnë një hap të rëndësishëm në evolucionin e luftës moderne.
Sipas BBC, sulmet e fundit janë përqendruar te automjetet e furnizimit dhe rrugët logjistike që lidhin Rusinë me territoret e pushtuara në jug të Ukrainës, përfshirë Krimenë.
Dronët ukrainas të tipit Hornet janë të aftë të identifikojnë dhe ndjekin objektivat në mënyrë autonome pasi të jenë nisur drejt zonës së caktuar.
Eksperti i armëve Nick Brown shpjegoi se sistemi i Al është trajnuar me mijëra orë pamje të pajisjeve ushtarake ruse të mbledhura gjatë luftës.
Kjo u mundëson forcave ukrainase të lëshojnë qindra dronë në distanca të mëdha dhe t’i drejtojnë automatikisht drejt objektivave sapo ato të identifikohen.
Sipas ekspertëve, teknologjia e re po rrit ndjeshëm saktësinë dhe rrezen e goditjeve ukrainase, ndërsa i bën dronët më të vështirë për t’u neutralizuar nga sistemet ruse të luftës elektronike.
Ata vlerësojnë se këto aftësi po detyrojnë Rusinë të zhvendosë më larg nga fronti infrastrukturën e saj logjistike dhe mbështetëse. /Telegrafi/