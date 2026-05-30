Pesë industri që përfitojnë nga bumi i shpenzimeve të mbrojtjes në Evropë
Evropa ka vendosur se dëshiron të mbrohet sipas kushteve të veta, pas dekadash të tëra që i kanë trajtuar buxhetet ushtarake si një artikull që duhet shkurtuar ose injoruar në heshtje.
Pika e kthesës ishte pushtimi në shkallë të plotë i Ukrainës nga Rusia në vitin 2022, megjithëse llogaritja kishte filluar prej vitesh.
Shpenzimet e mbrojtjes të BE-së u rritën nga 218 miliardë euro në vitin 2021 në rreth 381 miliardë euro në vitin 2025, sipas Agjencisë Evropiane të Mbrojtjes, ose një rritje prej 75% në vetëm katër vjet.
Shpenzimet ushtarake globale arritën një rekord prej 2.9 trilionë dollarësh atë vit, me Evropën si nxitësin kryesor — një rritje prej 14% në 864 miliardë dollarë (742 miliardë euro), sipas Institutit Ndërkombëtar të Kërkimeve për Paqen në Stokholm (SIPRI).
Gjermania, për herë të parë që nga viti 1990, tejkaloi objektivin e NATO-s prej 2% të GDP-së, duke arritur në 2.3%.
Plani i BE-së për Riarmatimin e Evropës, zyrtarisht “Readiness 2030”, synon të zhbllokojë 800 miliardë euro investime në mbrojtje, me Komisionin Evropian që po mbledh deri në 150 miliardë euro në tregjet e kapitalit përmes një instrumenti të ri të quajtur SAFE, Veprimi i Sigurisë për Evropën.
Klauzola e shpëtimit në Paktin e Stabilitetit dhe Rritjes tani u lejon shteteve anëtare të rrisin shpenzimet e mbrojtjes jashtë rregullave normale fiskale.
Një rritje prej 1.5% e GDP-së në buxhetet e mbrojtjes, vlerëson Komisioni, mund të krijojë gati 650 miliardë euro hapësirë fiskale gjatë katër viteve.
Ndërsa anëtarët kryesorë të BE-së po lëvizin për të ringjallur prodhimin e tyre ushtarak, i cili më parë ishte i prapambetur, një numër i vogël industrish po korrin frytet e tyre.
Prodhim i lidhur me mbrojtjen
Kontraktorët tradicionalë të mbrojtjes të Evropës - Rheinmetall, Leonardo, Saab dhe kolegët e tyre - po kalojnë një moment që do të dukej i pamundur një dekadë më parë, kur aksionet e mbrojtjes konsideroheshin investime politikisht të vështira.
Vetëm kapaciteti i prodhimit të municioneve në BE u rrit nga rreth 300,000 fishekë në vit në vitin 2022 në rreth 2 milionë deri në fund të vitit 2025 - një ritëm zgjerimi industrial që, sipas Financial Times dhe Think Tank të Parlamentit Evropian, i tejkalon normat e rritjes në kohë paqeje me një faktor trefish.
Në Gjermani, porositë e brendshme të lidhura me industritë e mbrojtjes u rritën me më shumë se 50% në fund të vitit 2025 krahasuar me nivelet tashmë të larta pas pushtimit, shkruan euronews.
Komisioni Evropian tani po kanalizon fondet posaçërisht drejt zgjerimit të linjave të prodhimit tek kontraktorët kryesorë dhe reduktimit të kohës së dorëzimit, e cila aktualisht shtrihet në disa vite për disa sisteme të mbrojtjes ajrore.
Problemi strukturor është se tregu i mbrojtjes i Evropës nuk është integruar kurrë siç duhet që në fillim — sipas Konferencës së Sigurisë së Mynihut, vetëm 9% e kontratave të tenderuara historikisht u janë dhënë furnizuesve nga shtete të tjera anëtare të BE-së, me kompanitë vendase që kanë fituar më shumë se tre të katërtat e totalit.
Ky është joefikasiteti që vala e re e shpenzimeve po përpiqet ta rregullojë, me sukses të kufizuar deri më tani.
Dronët
Nëse ka një teknologji që Ukraina e ka përfshirë në mendimin ushtarak evropian, ajo është droni.
I lirë, i shpenzueshëm, vdekjeprurës — dhe i prodhuar në shkallë të gjerë nga Rusia me një ritëm që industria e vetë Evropës nuk mund ta arrijë ende.
Përgjigja ka qenë e shpejtë dhe e kushtueshme.
Franca ka angazhuar 8.5 miliardë euro për të zgjeruar rezervat e saj të municioneve dhe dronëve sipas ligjit të saj të përditësuar të planifikimit ushtarak, duke përfshirë një rritje prej 400% të stokut të dronëve shpërthyes para vitit 2030.
Në prill të vitit 2026, Gjermania dhe Ukraina nënshkruan një paketë mbrojtjeje prej 4 miliardë eurosh që përfshinte marrëveshje për prodhimin e përbashkët të dronëve, pjesë e një shtytjeje më të gjerë për të rritur prodhimin e sistemeve autonome evropiane.
BE-ja nisi Iniciativën Evropiane të Mbrojtjes nga Dronët (EDDI) në fillim të vitit 2026, duke synuar ndërtimin e një mburoje shumështresore kundër dronëve 360 gradë në të gjitha shtetet anëtare deri në vitin 2027.
Kompania gjermane Quantum Systems, droni Vector i së cilës u testua në betejë në Ukrainë, është shfaqur si një nga prodhuesit më të shquar të ISR në Evropë.
Siguria kibernetike
Hapësira kibernetike është tani një fushë e njohur e luftës dhe qeveritë e Evropës po shpenzojnë në përputhje me rrethanat - megjithëse fokusi është zhvendosur nga "siguria e IT-së" në mbrojtjen e infrastrukturës kritike.
Në vitin 2025, BE-ja ndau 145.5 milionë euro për të forcuar sigurinë kibernetike në të gjitha ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, administratat publike dhe ofruesit e kujdesit shëndetësor.
Më 20 janar 2026, Komisioni Evropian propozoi një paketë të re për sigurinë kibernetike, duke përfshirë ndryshime në direktivën NIS2, që synon thjeshtimin e pajtueshmërisë dhe forcimin e zinxhirit të furnizimit të TIK-ut të BE-së kundër rreziqeve të vendeve të treta.
Banka Evropiane e Investimeve e rendit sigurinë kibernetike në mënyrë të qartë midis prioriteteve të saj të financimit të mbrojtjes dhe sigurisë.
Shifrat e tregut janë të mëdha, megjithëse metodologjitë ndryshojnë midis firmave kërkimore.
Të ardhurat evropiane nga siguria kibernetike u rritën me 10% nga viti në vit në prill 2026, sipas shifrave të Panel Europe të CONTEXT, me Menaxhimin e Identitetit dhe Qasjes — segmenti që lidhet më drejtpërdrejt me mbrojtjen e sistemeve të ndjeshme qeveritare dhe ushtarake — që u rrit me 18%.
Natyra me përdorim të dyfishtë e investimeve në sigurinë kibernetike do të thotë që shpenzimet për mbrojtje po i çojnë lart edhe shpenzimet komerciale të sigurisë.
Metalet industriale
Logjika është e thjeshtë: pajisjet ushtarake janë të rënda dhe janë bërë prej metali.
Anijet, automjetet e blinduara, sistemet e artilerisë, lëshuesit e raketave - të gjitha prej tyre kërkojnë shumë metale.
Goldman vlerëson se rreth 40% e rritjes së shpenzimeve të mbrojtjes të Evropës do të shkojë në prokurimin e pajisjeve të rënda me metale, afërsisht dyfishi i normës tipike prej 20% të NATO-s.
Efekti i përgjithshëm është i rëndësishëm.
Goldman parashikon që riarmatimi i Evropës do ta rrisë kërkesën e përgjithshme të rajonit për metale industriale me 6% deri në vitin 2027 - një rritje e habitshme duke pasur parasysh se mbrojtja përfaqësonte vetëm rreth 2% të përdorimit të metaleve të Evropës në vitin 2023.
Globalisht, banka vlerëson se rritja e nxitur nga mbrojtja mund të shtojë 0.9% në kërkesën për bakër, 1.3% në nikelin dhe 0.4% në çelikun.
Bakri, i cili kalon nëpër pothuajse çdo sistem ushtarak - automjete, armatime, instalime elektrike, infrastrukturë energjetike, komunikime - shquhet si përfituesi më i qartë.
Perspektiva e sektorit të BE-së e ING për vitin 2026 gjithashtu tregon prodhimin e mbrojtjes me përmbajtje të lartë metalesh si një nga nxitësit kryesorë të rritjes së sektorit të prodhimit, së bashku me Al dhe infrastrukturën e elektrifikimit.
Gjysmëpërçuesit
Kjo mund të jetë pika më e pakëndshme në listë, sepse bumi është pjesërisht rezultat i mënyrës se si Evropa e kuptoi se ishte e ekspozuar ndaj ndërprerjeve në zinxhirët e furnizimit me gjysmëpërçues.
Platformat moderne të mbrojtjes — nga njësitë e udhëzimit të raketave te arkitekturat ISR dhe komunikimet e koduara — funksionojnë me procesorë të sofistikuar dhe të sigurt që Evropa në masë të madhe nuk i ndërton.
Për dekada të tëra, kontinenti mbështetej te furnizuesit amerikanë për çipa të nivelit të mbrojtjes.
Programi Evropian i Industrisë së Mbrojtjes (EDIP), mjeti i prokurimit ndërkufitar prej 1.5 miliardë eurosh i lansuar në vitin 2026, e adreson drejtpërdrejt këtë çështje, me fonde të destinuara posaçërisht për gjysmëpërçuesit.
Shefi i Agjencisë Evropiane të Mbrojtjes ka paralajmëruar se baza evropiane e mbrojtjes mbetet e varur nga mikroelektronika jo-evropiane. /Telegrafi/