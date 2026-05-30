Alarm për dron në Gjermani, mbyllet përkohësisht Aeroporti i Mynihut
Fluturimet u ndaluan në Aeroportin e Mynihut në Gjermaninë jugore të shtunën në mëngjes pas një pamjeje të një droni, raportuan mediat gjermane, shkruan Reuters.
Rreth orës 9 të mëngjesit, Aeroporti i Mynihut u ndal plotësisht, pa asnjë fluturim në gjendje të operonte pas raportimeve për një “vëzhgim të dyshimtë”.
Policia Federale tha se një objekt fluturues potencialisht i paautorizuar u vu re në afërsi të pistës.
“Kërkimi nga Policia Federale nuk zbuloi gjetje të dyshimta”, tha një zëdhënës për media.
Sipas mediave vendase, pasagjerëve u është thënë se aeroporti do të mbetej i mbyllur deri “të paktën në orën 10 të mëngjesit” me një helikopter në vendngjarje në kërkim të dronit.
Disa oficerë policie thuhet se janë në vendin e ngjarjes në Aeroportin e Mynihut, duke kërkuar në terren dhe për të gjetur të dhëna në lidhje me dronin e dyshuar.