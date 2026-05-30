Policia holandeze përdor forcë brutale ndaj një gruaje shtatzënë gjatë arrestimit - pamje
Policia holandeze ka kryer një arrestim shumë të diskutueshëm në një spital në zonën e Amsterdamit më 29 maj 2026, i cili përfshiu një përballje të tensionuar dhe përdorimin e forcës fizike për të nënshtruar një burrë.
Pamjet e incidentit që janë bërë virale , tregojnë policinë që përpiqet të ndalojë një burrë në korridorin e spitalit.
Situata u përshkallëzua me shpejtësi kur një grua dukshëm shtatzënë hyri midis burrit dhe një qeni policie.
Një oficer e tërhoqi dhe e hodhi gruan përtokë.
- YouTube www.youtube.com
Videoja ka shkaktuar zemërim të madh në internet në lidhje me nivelin e forcës së përdorur nga policia. /Telegrafi/