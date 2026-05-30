Drake vë bast 1 milion dollarësh për fitoren e Arsenalit në finalen e Ligës së Kampionëve ndaj PSG-së
Reperi i njohur kanadez, Drake, ka tërhequr vëmendjen e medieve ndërkombëtare pas raportimeve se ai ka vendosur një bast të madh financiar në finalen e UEFA Champions League, ku Arsenali përballet me Paris Saint-Germain.
Sipas këtyre raportimeve, Drake ka vënë një bast prej rreth 1 milion dollarësh (rreth 925 mijë euro) në favor të Arsenalit, duke besuar se skuadra angleze do të arrijë të triumfojë në ndeshjen vendimtare ndaj gjigantëve francezë të PSG-së.
Ky veprim ka shkaktuar menjëherë reagime të shumta në rrjetet sociale, duke qenë se reperi njihet për bastet e tij të mëdha në evente sportive, të cilat shpesh kanë tërhequr vëmendje edhe për rezultatin e tyre të paparashikueshëm.
Finalja mes Arsenalit dhe PSG-së pritet të jetë një nga ndeshjet më të ndjekura të sezonit në futbollin europian, me të dyja skuadrat që synojnë trofeun më prestigjioz të klubeve në kontinent.
Ndërkohë, mbetet për t’u parë nëse basti i raportuar i Drake do të rezultojë fitues, apo nëse finalja do të sjellë një tjetër surprizë në skenën e madhe të futbollit europian. /Telegrafi/
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Drake has reportedly placed a $1 MILLION bet on Arsenal to win the Champions League Final against PSG tonight. 🤯 pic.twitter.com/cUKcql9YO4
— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 30, 2026