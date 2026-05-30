Vajza e Jennifer Lopez ka ndryshuar emrin dhe tanimë prezantohet me identitet të ri gjinor
Emme Maribel Muniz, vajza e yjeve të muzikës Jennifer Lopez dhe Marc Anthony, ka ndryshuar emrin në Oskar Muniz dhe prezantohet si burrë në Instagram.
Në profilin në Instagram, i cili njofton se cilat fakultete vendosën të regjistrohen maturantët e Windward School, kjo 18-vjeçare është firmosur si Oskar Muniz, dhe është publikuar edhe një foto e fëmijërisë së saj.
Në vjeshtë, ajo planifikon të regjistrohet në Kolegjin Sarah Lawrence - Departamenti i Arteve Teatrore.
Në përshkrimin e postimit, profili i saj është etiketuar me dy simbole: ⚣ (tregon burra homoseksualë) dhe ⚧ (përfaqëson transgjinorizmin). Në këtë rrjet social, ajo gjithashtu deklaroi se dëshiron të adresohet në gjininë mashkullore (ai).
Jennifer Lopez dhe Marc Anthony nuk kanë folur ende për spekulimet se Emme ka vendosur të ndryshojë gjininë e saj. Çifti ka edhe një djalë, Max.
Këngëtarja tha së fundmi gjatë një paraqitjeje të ftuar në emisionin "Jimmy Kimmel Live!", duke folur për diplomimin e fëmijëve të saj, se ka dy muaj që qan teksa përgatiten të largohen nga shtëpia.
Ajo zbuloi se vendosën për fakultete të ndryshme dhe shtoi se gjëja më e rëndësishme për të është që të jenë të lumtur dhe të bëjnë çfarë të duan.