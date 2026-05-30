Stresi kandidon sot për pozitë në Partinë Demokratike - reperi shfaqet në Pallatin e Kongreseve
Reperi i njohur Stresi zbuloi të premten se kryetari Sali Berisha e ka propozuar për të kandiduar për Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike.
Siç raporton gazetarja e Top Channel, sot ai është shfaqur nën praninë e babait të tij dhe njerëzve të afërt në Pallatin e Kongreseve, ku edhe do të mbahen punimet e Kuvendit.
Me një mesazh për të rinjtë, ai theksoi dje rëndësinë e përfaqësimit dhe angazhimit të brezit të ri në vendimmarrjen politike.
“Kam vendosur të hedh një hap më shumë për vendin tim, për të rinjtë dhe për zërin e një brezi që shpesh është ndjerë i papërfaqësuar. Kandidimi im për Këshillin Kombëtar të PD-së nuk është thjesht politikë është përgjegjësi, përfaqësim dhe besim tek rinia shqiptare.
Kam ardhur nga rruga, nga jeta reale, nga sfidat që çdo i ri i njeh mirë. Prandaj dua që zëri ynë të dëgjohet aty ku merren vendimet. Nuk ka më kohë për heshtje, për largime apo për dorëzim. Ka ardhur koha që rinia të ngrihet, të flasë dhe të marrë vendin që meriton.
Ftoj çdo të ri që beson te ndryshimi, te energjia e re dhe te Shqipëria që mund të bëhet më mirë, të bashkohet me mua në këtë rrugëtim. Sepse e ardhmja nuk pret. Dhe ajo ndërtohet nga ne”, shkroi Stresi.