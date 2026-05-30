Jennifer Lopez ka ndryshuar tatuazhin e saj kushtuar Ben Affleck
Jennifer Lopez, me sa duket, po heq gjurmët e fundit të martesës së saj me Ben Affleck.
Pasi çifti u nda në gusht 2024 dhe finalizoi divorcin në janar 2025, këngëtarja dhe aktorja 56-vjeçare ndryshoi tatuazhin që i kushtoi ish-bashkëshortit të saj në vitin 2023.
Ndryshimi u pa në një foto që ajo postoi në mediat sociale me rastin e Ditës së Përkujtimit të SHBA-së.
Në foton e lartpërmendur, Jennifer përqafon djalin e saj 18-vjeçar Max, të cilin e ka me ish-bashkëshortin Marc Anthony.
E veshur me një fustan të bardhë të rrjedhshëm me shpinë të hapur, ajo zbuloi një tatuazh në anën e djathtë të gjoksit të saj.
Tatuazhi i simbolit të pafundësisë, i cili dikur përmbante emrat e tyre, tani duket se ka turbulluar ose hequr emrin e Benit, duke ruajtur të sajën.
Ylli bëri tatuazhin origjinal për Shën Valentinin 2023 dhe më pas e ndau në rrjetet sociale me mesazhin: "Gëzuar Shën Valentinin, dashuria ime". Ben gjithashtu bëri një tatuazh të ngjashëm me dy shigjeta të kryqëzuara dhe inicialet e tyre "J" dhe "B".
Është interesante se Jennifer nuk ishte e emocionuar me zgjedhjen e tatuazheve të Benit më parë. Duke u shfaqur në emisionin "Watch What Happens Live", ajo komentoi hapur tatuazhin e tij të madh feniks në shpinë. "Ajo është e tmerrshme! Dua të them, do t'i thoja se, si, 'Çfarë po bën?' Ka shumë ngjyra. Tatuazhet e tij kanë gjithmonë shumë ngjyra! Nuk duhet të jenë kaq shumëngjyrëshe, e dini çfarë dua të them? Ata duhet të jenë më 'cool'," tha ajo në atë kohë.
Ish-çifti u takua për herë të parë në vitin 2002 në xhirimet e filmit "Gigli". Ata shpejt u fejuan, por u ndanë në janar 2004. Ata u ribashkuan në vitin 2021 dhe u martuan në korrik 2022. Megjithatë, martesa zgjati vetëm dy vjet dhe ata u ndanë në vitin 2024.