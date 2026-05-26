Zbulohet finalja e madhe e Ferma VIP 3
Nata e tetëmbëdhjetë e spektaklit Ferma VIP ka sjellë një nga njoftimet më të rëndësishme të këtij sezoni: finalja e madhe e edicionit të tretë do të zhvillohet më 15 qershor.
Produksioni ka bërë të ditur se përveç çmimit kryesor, edhe finalistët e tjerë do të shpërblehen, duke marrë nga 10 mijë euro secili.
Ndërkohë, gara është bërë edhe më e fortë pas zbulimit se Agai ka vendosur të fshehë në fermë një shumë prej 10 mijë eurosh të groposura, duke shtuar edhe më shumë konkurrencën mes fermerëve.
Me afrimin e finales, tensionet dhe strategjitë brenda lojës po intensifikohen, ndërsa çdo javë po bëhet vendimtare për fatin e konkurrentëve.
Eliminimet dhe zhvillimet e fundit kanë ndryshuar dinamikën e lojës, duke e bërë garën më të paparashikueshme se kurrë.
Tashmë, me datën e finales të konfirmuar, Ferma VIP 3 hyn në fazën vendimtare, ku çdo vendim dhe çdo votë mund të përcaktojë fituesin e këtij edicioni spektakolar.
Ky edicion nisi më 27 mars nën drejtimin e Arbana Osmanit dhe për regjisor ka partnerin e saj, Eduart Grishajn. /Telegrafi/
