"Michael" po i afrohet 800 milionë dollarëve, mund të bëhet filmi biografik më i suksesshëm për një muzikant
Filmi biografik "Michael" po i afrohet një momenti të ri të rëndësishëm në kinema, duke fituar 788 milionë dollarë në nivel global dhe së shpejti duhet të kalojë shifrën e 800 milionë dollarëve.
Konkretisht, gjatë fundjavës filmi fitoi 28.5 milionë dollarë shtesë në tregun jashtë Amerikës së Veriut, duke konfirmuar suksesin e tij të fortë në kinematë anembanë botës.
Filmi, i shpërndarë ndërkombëtarisht nga Universal Pictures dhe në Amerikën e Veriut nga Lionsgate, deri më tani ka fituar 468 milionë dollarë jashtë vendit dhe 319 milionë dollarë brenda vendit.
Duke pasur parasysh që filmi nuk është shfaqur ende në Japoni, pritet që “Michael” mund ta kalojë “Bohemian Rhapsody”, i cili fitoi 911 milionë dollarë, duke u bërë filmi biografik muzikor me fitimet më të larta të të gjitha kohërave.
"The Devil Wears Prada 2", i cili tejkaloi 600 milionë dollarë fitime globale, gjithashtu arriti sukses të madh. Filmi fitoi 21 milionë dollarë shtesë jashtë vendit gjatë fundjavës së katërt të publikimit.
Vazhdimi i prodhuar nga Disney është veçanërisht popullor jashtë Amerikës së Veriut, ku ka fituar 408 milionë dollarë deri më tani, ndërsa ka gjeneruar pothuajse 200 milionë dollarë të ardhura në tregun vendas.
Nga ana tjetër, filmi më i shikuar i fundjavës ishte "The Mandalorian and Grogu", spin-off i Disney nga universi "Star Wars", i cili fitoi 64 milionë dollarë në 51 territore. Tregjet më të mëdha ishin Mbretëria e Bashkuar me 7.1 milionë dollarë, Gjermania me 6.5 milionë, Kina me 5.3 milionë dhe Japonia me 4.9 milionë dollarë.
Filmi arriti rezultate edhe më të mira në Amerikën e Veriut, ku fitoi 82 milionë dollarë gjatë fundjavës.
Rezultatet janë të ngjashme me fitimet e filmit "Solo: A Star Wars Story" të vitit 2018, i cili fitoi 65 milionë dollarë në shpërndarjen ndërkombëtare dhe 84 milionë dollarë në tregun vendas. /Telegrafi/