Pas largimit nga Ferma VIP 3, Fabjola Elezaj, ka folur për herë të parë për eksperiencën, debatet brenda shtëpisë dhe raportin me Adin.

“Ferma ishte eksperiencë e bukur, disa momente ishin jo të bukura. Por më shumë kam marrë sesa kam dhënë aty. Duhet të digjesh që të jesh një yll. Unë u dogja, u poqa", tha ajo.

Fabjola foli edhe për debatet që çuan në largimin e saj nga formati, duke sqaruar se nuk e kishte personalisht me moderatoren Arbana Osmani.

“Unë në ansjë moment nuk e kam patur me Arbanën. Personit të parë që do mu drejtonte nga studio do i thoja atë fjalë. Arbana përderisa nuk është personazh brenda nuk kishte pse të hynte në debat. Sepse përfshiu miqtë e saj”, theksoi Fabjola.

E njëjta reagoi edhe ndaj Ermal Mamaqit, pas publikimit të një videoje të saj në rrjetet sociale.

“Ti merresh me një vajzë 23-vjeçare, ndërsa një gruaje tjetër që tha të njëjtën fjalë i the bravo".

Në fund, pranoi se gjendja e saj psikologjike brenda fermës kishte qenë e rënduar.

“Kam qenë shumë keq psikologjikisht. Më është dashur t’u them njerëzve ‘mos shani’. Por shyqyr që dola dhe jam shumë mirë jashtë", shtoi ndër tjerash. /Telegrafi/

