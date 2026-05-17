Jose Mourinho i vendos kusht Real Madridit para se të pranojë detyrën
Jose Mourinho ka pranuar se ka pasur kontakte me Real Madridin, por ka paralajmëruar se fillimisht duhet të mësojë se çfarë “presin nga unë” drejtuesit e klubit mbretëror, para se të japë “po”-në për një rikthim të bujshëm.
“Special One” është përmendur si një nga kandidatët kryesorë për të marrë drejtimin e Real Madridit, pasi u bë e qartë se trajneri aktual ka humbur dhomën e zhveshjes. Presidenti Florentino Perez, sipas raportimeve, po mendon t’i besojë edhe një herë trajnerit që e ka vlerësuar gjithmonë.
Edhe pse raportet e fundit kanë pretenduar se marrëveshja është arritur tashmë, Mourinho ka insistuar se ende duhen zhvilluar disa bisedime të rëndësishme.
Pas ndeshjes së fundit të sezonit me Benficën – e cila konfirmoi një kampionat pa humbje, por me një përfundim zhgënjyes në vendin e tretë – Mourinho u shpreh se është i gatshëm ta refuzojë Real Madridin nëse pritjet dhe idetë nuk përputhen.
“Varet nga oferta, nga ajo çfarë presin nga unë. Nuk po flasim për shumën e parave, por për atë çfarë presin nga unë, nëse jam i aftë t’i përmbush pritjet dhe të përshtatem me profilin e punës që ata kanë përcaktuar”.
Trajneri portugez, i njohur për komunikimin e tij me mediat, ka shmangur komentet për Real Madridin gjatë rrjedhës së sezonit, por pas përfundimit të kampionatit ai la të kuptohet se nga e hëna do të flasë më hapur.
“Duke filluar nga e hëna, do të jem në gjendje të flas për të ardhmen time”.
Mourinho theksoi se ende nuk ka folur drejtpërdrejt me Florentino Perezin apo me ndonjë përfaqësues të klubit, por pranoi se kontaktet ekzistojnë përmes agjentit të tij, Jorge Mendes.
“Është gjithashtu e vërtetë që nuk kam folur me Florentinon apo me askënd nga organizata. Të gjitha këto janë të vërteta. Por nuk jam budalla... ka kontakte mes klubit dhe Jorge (Mendes). Dhe mendoj se ato kontakte do të shndërrohen në kontakte me mua gjatë javës së ardhshme”, shtoi ai.
Mourinho ka edhe një vit kontratë me Benficën, ndërsa klubi portugez dëshiron ta zgjasë atë. Megjithatë, marrëveshja aktuale i jep çdo klubi rival mundësinë ta marrë trajnerin për një shumë relativisht të ulët prej rreth 3.5 milionë dollarësh (afërsisht 3 milionë euro).
Sipas raportimeve, kjo klauzolë ka afat dhe pritet të skadojë të martën, më 26 maj, 10 ditë pas ndeshjes së fundit të sezonit të Benficës.
Ndërkohë, Mourinho e ka përshkruar këtë periudhë si kohë reflektimi për të.
“Nga momenti kur hymë në këtë fazë finale, vendosa që nuk doja të dëgjoja askënd, që doja të isha i izoluar në hapësirën time të punës”, përfundoi ai./Telegrafi/