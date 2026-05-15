Mirëmbajtja e rregullt mbetet një nga faktorët kryesorë për sigurinë, performancën dhe jetëgjatësinë e çdo veture. Për pronarët e automjeteve Volvo në Kosovë, tani vjen një mundësi për të përfituar nga servisimi profesional me çmime më të favorshme.

Volvo Car Kosova ka lansuar ofertën e re me zbritje deri në 35% për servisimin e veturave Volvo, varësisht nga vjetërsia e automjetit.

Sipas ofertës:

  • 15% zbritje për veturat mbi 4 vite
  • 25% zbritje për veturat mbi 8 vite
  • 35% zbritje për veturat mbi 10 vite

Si servisi i vetëm i autorizuar për Volvo në Kosovë, kompania ofron shërbime profesionale dhe përdor pajisje e standarde të përshtatura për këtë brend, duke synuar ruajtjen e performancës dhe funksionimit optimal të veturës.

Oferta është menduar për të gjithë ata që duan të kujdesen për automjetin e tyre me servis të autorizuar dhe me përkujdesje profesionale për çdo detaj.

Për rezervim të terminit dhe informata shtesë, mund të na kontaktoni përmes këtyre kanaleve:

Numrat kontaktues:
045 500 584
0800 20 222

Facebook:
https://www.facebook.com/volvocarkosova

Instagram:
https://www.instagram.com/volvocarkosova/

Faqja zyrtare:
https://www.volvocars.com/xk/



