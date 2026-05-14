Oferta e Majit në Grand Blue Fafa Resort & Spa dhe Fafa Aqua Palace Resort & Spa
Muaji maj sjell një tjetër mundësi për pushime buzë Adriatikut, me ofertat sezonale nga Grand Blue Fafa Resort & Spa dhe Fafa Aqua Palace Resort & Spa në Golem.
Me temperaturat që po ngrohen dhe ditët që zgjasin, resortet FAFA po prezantojnë paketa të ndryshme akomodimi për ata që kërkojnë relaks, pushim familjar apo një fundjavë larg rutinës.
Oferta “All Inclusive” vjen me çmim prej 78 euro për person/nata dhe përfshin akomodimin, ushqimin dhe shërbimet e resortit në një paketë të vetme.
Për vizitorët që preferojnë një qëndrim më fleksibil, janë në dispozicion edhe paketat “Bed & Breakfast” dhe “Half Board”, me çmime që ndryshojnë sipas numrit të netëve të rezervuara.
Bed & Breakfast
(Akomodim + mëngjes + SPA)
- 1 natë – 49€ / person
- 2 netë – 47€ / person
- 3 netë – 42€ / person
Half Board
(Akomodim + mëngjes, darkë + SPA)
- 1 natë – 59€ / person
- 2 netë – 55€ / person
- 3 netë – 52€ / person
Të vendosura në vijën bregdetare të Golemit, Grand Blue Fafa Resort & Spa dhe Fafa Aqua Palace Resort & Spa njihen për ambientet moderne, hapësirat relaksuese, pishinat dhe qasjen direkte në plazh, duke u kthyer në një nga destinacionet më të frekuentuara gjatë sezonit pranveror dhe veror.
Facebook: Kompleksi Fafa
Tel: +355 69 700 1353
Email: info@fafa.al
Website: www.fafa.al