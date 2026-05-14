“Kosova aleati më besnik i Amerikës” – kongresisti amerikan kritikon Greqinë për mosnjohjen e Kosovës
Kongresisti amerikan Keith Self paraqiti një amendament për 1.8 milionë dollarë ndihmë vjetore për trajnimin ushtarak për Greqinë dhe i bëri thirrje asaj që ta njohë pavarësinë e Kosovës.
"Kosova është padyshim një nga partnerët më të afërt dhe më besnikë evropianë të Shteteve të Bashkuara", deklaroi ai, transmeton Telegrafi.
“Katër aleatë të NATO-s, refuzojnë të njohin Kosovën si shtet i pavarur duke krijuar pasiguri në Ballkan. Këta partnerë të NATO-s i janë bashkuar Kinës, Rusisë dhe Serbisë që gjithashtu refuzojnë të njohin pavarësinë e Kosovës”, shtoi kongresisti Self.
Gjatë një seance dëgjimore për Punët e Jashtme, kongresisti Keith Self bëri dy deklarata të fuqishme gjatë një seance përmbyllëse të Komitetit të Punëve të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA-së, duke riafirmuar rëndësinë strategjike të Kosovës për NATO-n, stabilitetin rajonal dhe interesat kombëtare të SHBA-së në Ballkanin Perëndimor.
Si Kryetar i Nënkomitetit për Evropën, kongresisti Self e përshkroi Kosovën si "një nga partnerët më të afërt dhe më besnikë evropianë të Shteteve të Bashkuara", dhe paralajmëroi se refuzimi i vazhdueshëm nga disa anëtarë të NATO-s për të njohur Kosovën minon stabilitetin afatgjatë në Ballkan dhe forcon ndikimin e kundërshtarëve si Rusia, transmeton Telegrafi.
Duke iu referuar rolit të tij në planifikimin e ndërhyrjes së NATO-s në vitin 1999 kundër spastrimit etnik serb, ai theksoi se Kosova ka demonstruar një angazhim të qartë për demokracinë, sigurinë rajonale dhe bashkëjetesën multietnike, duke paraqitur një argument bindës për anëtarësimin në NATO.
Në një fjalim të veçantë në nder të Eliot Engel, kongresisti Self deklaroi se Eliot Engel mbetet "një hero në Kosovë" dhe argumentoi se Engel e kuptonte rolin kritik të Kosovës si një "kryq i stabilitetit në Ballkanin Perëndimor".
Ai gjithashtu vuri në dukje kontradiktën e lavdërimit të aleatëve më të fortë të Kosovës në Uashington, ndërkohë që dështon në mbështetjen e plotë të integrimit euroatlantik dhe sigurisë afatgjatë të Kosovës.
Këto vërejtje përfaqësojnë disa nga deklaratat më të qarta dhe më të forta të dëgjuara në Kongres në mbështetje të sovranitetit të Kosovës, të ardhmes së NATO-s dhe rëndësisë strategjike për paqen dhe stabilitetin në rajon. /Telegrafi/
