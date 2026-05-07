Reagojnë ushtria amerikane dhe presidenti Trump, pasi SHBA-të dhe Irani shkëmbyen zjarr në Ngushticën e Hormuzit
Forcat amerikane shënjestruan objekte ushtarake iraniane përgjegjëse për nisjen e një serie sulmesh "të paprovokuara" me raketa, dronë dhe varka të vogla kundër anijeve luftarake amerikane që kalonin nëpër Ngushticën e Hormuzit, tha Komanda Qendrore e SHBA-së të enjten.
"Forcat amerikane ndërprenë sulme të paprovokuara iraniane dhe u përgjigjën me sulme vetëmbrojtëse ndërsa shkatërruesit me raketa të drejtuara të Marinës Amerikane kaluan nëpër Ngushticën e Hormuzit në Gjirin e Omanit, më 7 maj", tha CENTCOM në një njoftim për shtyp, përcjell Telegrafi.
https://t.co/FY4zUn9fYh
— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 7, 2026
Objektet iraniane të shënjestruara nga forcat amerikane përfshinin "vende lëshimi raketash dhe dronësh, vende komande dhe kontrolli; dhe nyje inteligjence, mbikëqyrjeje dhe zbulimi", sipas CENTCOM.
"Forcat iraniane nisën raketa të shumta, dronë dhe varka të vogla ndërsa USS Truxtun (DDG 103), USS Rafael Peralta (DDG 115) dhe USS Mason (DDG 87) kaluan nëpër kalimin ndërkombëtar detar. Asnjë aset amerikan nuk u godit", shtoi deklarata e CENTCOM.
Një raport i medias shtetërore iraniane tha se objektet tregtare në skelën Bahman në ishullin Qeshm ishin shënjestruar në një shkëmbim zjarri midis forcave iraniane të sigurisë dhe "armikut".
Në deklaratën e saj, Komanda Qendrore Amerikane tha se forcat amerikane "nuk kërkojnë përshkallëzim", por se ushtria është "e gatshme të mbrojë forcat amerikane".
Ndërkohë ka ardhur edhe një reagim nga presidenti amerikan, Donald Trump.
Ai tha të enjten se forcat amerikane shkatërruan sulmuesit iranianë që kishin në shënjestër tre shkatërrues të Marinës Amerikane ndërsa ata po kalonin nëpër Ngushticën e Hormuzit, duke paralajmëruar se "ne do t'i rrëzojmë ata shumë më fort dhe shumë më dhunshëm" nëse Irani nuk nënshkruan një marrëveshje së shpejti.
Presidenti amerikan e paralajmëroi Iranin kundër përshkallëzimit të mëtejshëm të tensioneve, duke shkruar se “nëse do të kishin mundësinë të përdornin një armë bërthamore, do ta bënin, pa dyshim – Por ata nuk do ta kenë kurrë atë mundësi dhe, ashtu siç i rrëzuam përsëri sot, do t’i rrëzojmë shumë më fort dhe shumë më dhunshëm në të ardhmen, nëse nuk e nënshkruajnë marrëveshjen, SHPEJT!”. /Telegrafi/