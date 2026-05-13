Sllovakia mbyll të gjitha pikat kufitare me Ukrainën për shkak të shqetësimeve për sigurinë
Sllovakia mbylli të gjitha pikat kufitare me Ukrainën të mërkurën për shkak të shqetësimeve të paspecifikuara të sigurisë, thanë autoritetet.
Ky vendim për mbyllje hyri në fuqi rreth orës 15:00 sipas orës lokale dhe do të mbetet në fuqi deri në njoftim të mëtejshëm, sipas Administratës Financiare Sllovake, raportoi agjencia e shtypit e Republikës Sllovake.
"Për arsye sigurie, të gjitha pikat kufitare në kufirin me Ukrainën do të mbyllen nga afërsisht ora 15:00 e së mërkurës deri në njoftim të mëtejshëm", ka thënë zëdhënësi i Administratës Financiare, Daniel Kovac, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Kovac i kërkoi publikut të monitorojë përditësimet zyrtare dhe të ndjekë udhëzimet e lëshuara nga Administrata Financiare dhe policia.
"Administrata Financiare rekomandon që publiku të monitorojë informacionin aktual dhe të respektojë udhëzimet e Administratës Financiare dhe Forcës Policore", tha ai, duke shtuar se autoritetet do të vazhdojnë të japin përditësime mbi situatën.
Më herët të mërkurën, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky paralajmëroi se Ukraina mund të përballet me valë të reja sulmesh me dronë rusë pasi më shumë se 100 mjete ajrore pa pilot u zbuluan në hapësirën ajrore ukrainase. /Telegrafi/