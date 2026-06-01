Mes luftës dhe shpresës, fëmijët në Gaza improvizojnë Haxhin
Në mes të kushteve të vështira humanitare në Rripin e Gazës, fëmijët në kampet e refugjatëve kanë rikrijuar në mënyrë simbolike ritualet kryesore të Haxhit.
Me materiale të thjeshta si karton, pëlhura dhe mjete të improvizuara, ata kanë ndërtuar një model të Qabes dhe elemente të tjera që lidhen me pelegrinazhin islam.
Aktivitetet përfshijnë tavafin rreth Qabes së improvizuar, lutje dhe vizita simbolike, duke u ofruar fëmijëve një përvojë edukative dhe shpirtërore.
Sipas organizatorëve, nisma synon jo vetëm edukimin fetar, por edhe ofrimin e mbështetjes emocionale për fëmijët që jetojnë mes luftës, zhvendosjes dhe pamundësisë për të kryer Haxhin në Mekë.
Familjet palestineze i konsiderojnë këto aktivitete një mënyrë për të ruajtur identitetin kulturor, besimin dhe forcën psikologjike të brezit të ri.
Në një realitet të rënduar nga konflikti dhe mungesat, ato shërbejnë si simbol i shpresës dhe unitetit.
Palestinezët që jetojnë në Gaza nuk kanë mundësi të marrin pjesë në pelegrinazhin e Haxhit për të tretin vit radhazi, për shkak të kufizimeve të udhëtimit dhe situatës së sigurisë që vazhdon në enklavë. /Telegrafi/