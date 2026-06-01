Pas protestës në Zvërnec, të rinj me maska nxisin urrejtje në rrjetet sociale: 5 mijë euro kush jep informacion për rojet private
Pas ngjarjeve të shënuara pak ditë më parë në Zvërnec ku një prej protestuesve u tërhoq zvarrë nga rojet private brenda hapësirës së rrethuar, ne rrjetet sociale po shpërthejnë së fundmi edhe thirrje të shumta për destabilizim.
Disa llogari në TikTok kanë shpërndarë video dhe thirrje me gjuhë urrejtje, ku një prej tyre thotë se “jep 5 mijë euro për informacion” për njërin prej rojeve private të përfshirë në përplasjen e fundjavës në Zvërnec.
Ndërkohë një tjetër i quajtur “Youngboykevi” shfaqet i maskuar në Tik tok dhe paralajmëron “nëse Shqipëria shitet”, me 700 euro “I jep drejtim”.
Policia njoftoi dje arrestimin e një prej rojeve private që dhunoi protestuesin e Zvërnecit, ndërkohë që ka proceduar penalisht edhe disa të tjerë.
Ndërkohë, gjatë ditës së sotme media greke Kathimerini shkruan se “dy autobusë ishin nisur nga Athina të premten në mbrëmje, ndërsa disa pjesëmarrës ishin nisur nga qytete të tjera në Greqi me makinat e tyre për t’iu bashkuar protestës”. /Tch/